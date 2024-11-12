Министр обороны Руслан Жаксылыков принял участие в мероприятии Содружества в Москве

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

До начала заседания главы делегаций приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу воинской славы – Могиле Неизвестного солдата.

Министры обороны рассмотрели проект Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года.

Особое внимание было уделено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С целью увековечения памяти о воинах, погибших на полях сражений, будет организован ряд мероприятий, в том числе IV Военно-спортивные игры вооруженных сил государств – участников СНГ.

На заседании были также подведены итоги деятельности рабочих органов Совета министров обороны государств Содружества по развитию военного сотрудничества в 2024 году и намечен план на предстоящий период.