Министр обороны Руслан Жаксылыков принял участие в мероприятии Содружества в Москве

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В Российской Федерации состоялось очередное заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

До начала заседания главы делегаций приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу воинской славы – Могиле Неизвестного солдата.

Министры обороны рассмотрели проект Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2030 года.

Особое внимание было уделено подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. С целью увековечения памяти о воинах, погибших на полях сражений, будет организован ряд мероприятий, в том числе IV   Военно-спортивные   игры   вооруженных   сил государств   –   участников   СНГ.

На заседании были также подведены итоги   деятельности   рабочих   органов   Совета   министров обороны государств Содружества по развитию военного сотрудничества в 2024 году и намечен план на предстоящий период.

#Казахстан #сотрудничество #Россия #СНГ #МО

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