Краповые береты вручили 19 бойцам спецназа Нацгвардии

В испытаниях на получение крапового берета участвовало более 80 военнослужащих.
Девятнадцать военнослужащих подразделений специального назначения Национальной гвардии РК отстояли право ношения крапового берета. Испытания прошли на базе Учебного центра Регионального командования "Шығыс" в Усть-Каменогорске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
Отмечается, что в испытаниях участвовало более 80 военнослужащих. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теоретическое тестирование, физическую, высотную и медицинскую подготовки, спуск со спецустройствами, подготовку по связи и др.
На последнем этапе кандидатов в «краповики» ждал 30-километровый марш под палящим солнцем и горным хребтам местности, где температура воздуха достигала до 40 градусов.
"В изнуряющую жару кандидаты сдавали нормативы по передвижению зигзагообразно по-пластунски, рыли одиночные окопы, накладывали жгуты и перетаскивали «раненого» товарища. Затем было преодоление заражённого участка местности в противогазах и последующий марш-бросок до палаточного лагеря. Все это преодолевалось в установленное время и заданные нормативы", – рассказал об условиях испытаний боец спецназа "Бүркіт" с позывным "Зверь".
На последнем этапе испытаний кандидаты преодолевали полосу препятствий со штурмом бетонных 3-метровых стен и перемещением по-пластунски под натянутой колючей проволокой. Условия, приближенные к боевым, были созданы для экзаменующихся: рядом с полосой препятствий происходили взрывы, а также стрельба боевыми патронами.
Сразу после полосы препятствий кандидаты вступили в рукопашный бой. Сначала они сражались между собой, а далее - с обладателями краповых беретов. Получить краповый берет может только тот кандидат, который выдержал удары "краповиков" в трех раундах по 3 минуты.
"Прохождение испытания стало для меня незабываемым опытом. После преодоления марша и полосы препятствий я оказался лицом к лицу с соперниками, которые также стремились к победе. Рукопашный бой стал последним вызовом на пути к краповому берету. Я боролся, несмотря на усталость и боль, и отчаянно защищался от ударов опытных обладателей беретов. Чувство адреналина помогало мне не сдаваться. В итоге смог выдержать все три раунда", – поделился впечатлениями новоиспечённый обладатель крапового берета с позывным "Ричи".
В итоге все этапы испытаний прошли 19 военнослужащих, которым позже в торжественной обстановке вручили заветные краповые береты.
"Высокое мастерство и совместная служба способствуют созданию таких элитных подразделений, которые готовы противостоять любым вызовам и угрозам, защищать нашу Родину", – подчеркнул на торжественном вручении символа спецназа министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.