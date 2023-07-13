Краповые береты вручили 19 бойцам спецназа Нацгвардии

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В испытаниях на получение крапового берета участвовало более 80 военнослужащих.

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

Девятнадцать военнослужащих подразделений специального назначения Национальной гвардии РК отстояли право ношения крапового берета. Испытания прошли на базе Учебного центра Регионального командования "Шығыс" в Усть-Каменогорске, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Отмечается, что в испытаниях участвовало более 80 военнослужащих. Чтобы получить допуск к экзаменам, они предварительно сдали теоретическое тестирование, физическую, высотную и медицинскую подготовки, спуск со спецустройствами, подготовку по связи и др.

На последнем этапе кандидатов в «краповики» ждал 30-километровый марш под палящим солнцем и горным хребтам местности, где температура воздуха достигала до 40 градусов.

"В изнуряющую жару кандидаты сдавали нормативы по передвижению зигзагообразно по-пластунски, рыли одиночные окопы, накладывали жгуты и перетаскивали «раненого» товарища. Затем было преодоление заражённого участка местности в противогазах и последующий марш-бросок до палаточного лагеря. Все это преодолевалось в установленное время и заданные нормативы", – рассказал об условиях испытаний боец спецназа "Бүркіт" с позывным "Зверь".

На последнем этапе испытаний кандидаты преодолевали полосу препятствий со штурмом бетонных 3-метровых стен и перемещением по-пластунски под натянутой колючей проволокой. Условия, приближенные к боевым, были созданы для экзаменующихся: рядом с полосой препятствий происходили взрывы, а также стрельба боевыми патронами.

Сразу после полосы препятствий кандидаты вступили в рукопашный бой. Сначала они сражались между собой, а далее - с обладателями краповых беретов. Получить краповый берет может только тот кандидат, который выдержал удары "краповиков" в трех раундах по 3 минуты.

"Прохождение испытания стало для меня незабываемым опытом. После преодоления марша и полосы препятствий я оказался лицом к лицу с соперниками, которые также стремились к победе. Рукопашный бой стал последним вызовом на пути к краповому берету. Я боролся, несмотря на усталость и боль, и отчаянно защищался от ударов опытных обладателей беретов. Чувство адреналина помогало мне не сдаваться. В итоге смог выдержать все три раунда", – поделился впечатлениями новоиспечённый обладатель крапового берета с позывным "Ричи".

В итоге все этапы испытаний прошли 19 военнослужащих, которым позже в торжественной обстановке вручили заветные краповые береты.

"Высокое мастерство и совместная служба способствуют созданию таких элитных подразделений, которые готовы противостоять любым вызовам и угрозам, защищать нашу Родину", – подчеркнул на торжественном вручении символа спецназа министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов.

#армия #Нацгвардия #спецназ #испытания #краповый берет #бойцы

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