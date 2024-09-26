Минобороны проинспектировало службу казахстанской миротворческой роты на Голанских высотах

Инспекционная группа под руководством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева посетила расположение казахстанского миротворческого контингента на базе Фауар

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Заместитель министра обороны заслушал доклад командира национального контингента подполковника Жигера Аипова. За полгода службы казахстанские миротворцы провели 168 патрулирований в приграничных районах, 18 сопровождений персонала ООН,13 выездов с целью обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов и 30 медицинских эвакуаций. Кроме того, группы быстрого реагирования 102 раза выезжали на место инцидентов.

В ходе визита генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев провел переговоры с заместителем командующего миссией бригадным генералом Амитабхом Джа, который дал высокую оценку профессионализму казахстанских миротворцев. Он подчеркнул, что организация повседневной жизни контингента, поддержание морального духа и дисциплины служат примером для других подразделений.

В расположении базы инспекционная группа детально проверила исправность техники, вооружения, общее состояние снаряжения и оборудования.Замминистра также осмотрел жилые помещения и ознакомился с организацией питания в столовой. В ходе инспекции он посетил расположенный на территории миротворческой базы спортгородок с игровыми полями, крытым спортзалом, бассейном, гдев свободное от службы время военнослужащие занимаются спортом для поддержания высокой физической формы.

Напомним, казахстанская миротворческая рота резерва командующего миссией «Силы ООН по наблюдению за разъединением» в количестве 139 военнослужащих выполняет задачи по поддержанию режима прекращения огня в соответствии с мандатом ООН.