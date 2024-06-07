В Минтруда разъяснили причину отмены выходного на Курбан айт

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«7 июня Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 16 июня. В соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК, первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем», - говорится в сообщении Минтруда.

Там же пояснили, что ежегодно МТСЗН формирует Производственный календарь, в котором отмечаются праздничные и выходные дни в республике на предстоящий год.

«При формировании Производственного календаря на 2024 год Духовным управлением мусульман Казахстана 17 октября 2023 года было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 17 июня, но может сдвинуться в связи с фазами Луны. Учитывая, что это воскресенье, дополнительного выходного дня в понедельник, 17 июня, не будет», - заключили в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом о праздниках, переносу подлежат только праздничные дни, выпадающие на выходные.