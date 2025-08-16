Предложения, поступившие от пациентских организаций, будут рассмотрены при доработке проекта приказа, а работа по обеспечению прав пациентов продолжится в постоянном взаимодействии с общественными объединениями, передает Kazpravda.kz

В министерстве здравоохранения РК состоялась встреча вице-министра здравоохранения Ержана Нурлыбаева с представителями республиканских и региональных пациентских организаций, объединяющих людей, перенесших трансплантацию органов и тканей.

В ходе встречи вице-министр дал подробные разъяснения по вопросам, связанным с проектом приказа, предусматривающего перевод ряда заболеваний, в том числе состояния после трансплантации, в перечень обязательного социального медицинского страхования.

Ержан Нурлыбаев подчеркнул, что все гарантии по обеспечению пациентов иммуносупрессивными лекарственными препаратами, закрепленные Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения», сохраняются в полном объеме.

«Тот объем медицинской помощи, который гарантирован вам по Кодексу “О здоровье народа и системе здравоохранения”, за вами сохраняется. Обеспечение иммуносупрессивными препаратами будет продолжено», — отметил вице-министр.

По словам Ержана Нурлыбаева, изменение порядка финансирования не приведет к сокращению помощи, напротив, направлено на расширение доступности лечения.

«В рамках ГОБМП за пациентами сохраняется обеспечение по основному заболеванию, а за счет пакета ОСМС вы получаете дополнительный доступ к лекарственным препаратам, необходимым для лечения сопутствующих заболеваний. Это не замена, а расширение возможностей. Все, кто перенес трансплантацию органов, будут иметь полный доступ к медицинской помощи, в том числе к обеспечению лекарственными препаратами. Государство берет на себя обязательства по уплате взносов за льготные категории, чтобы лечение продолжалось без перебоев», — пояснил он.

Сегодня в Казахстане свыше 3,5 тысяч пациентов после трансплантации, из которых 99% имеют статус застрахованных.

Для граждан из льготных категорий, а также тех, за кого страховые взносы уплачиваются государством или работодателем, доступ к медицинской помощи и лекарственному обеспечению будет гарантирован.

Вице-министр сообщил, что предложения, поступившие от пациентских организаций, будут рассмотрены при доработке проекта приказа, а работа по обеспечению прав пациентов продолжится в постоянном взаимодействии с общественными объединениями.

