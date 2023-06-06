Как защититься в жару, рассказали врачи

Чтобы избежать проблем со здоровьем в эти жаркие дни, Министерство здравоохранения РК дало ряд рекомендаций казахстанцам, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Врачи рассказали, чем не стоит пренебрегать во избежание перегрева.

Головные уборы – обязательный атрибут во время летних экскурсий и прогулок. Он защитит от солнечного удара и обеспечит хорошую переносимость летнего зноя.

Вода – непременный спутник в летнее время. Обязательно берите её с собой и пейте как можно чаще, она поможет спастись от обезвоживания. Лучше если это будут несладкие соки, морсы, травяные и фруктовые чаи.

Почему в жару пьют именно зелёный чай? Причина в том, что зелёный чай не выводит соли из организма человека, а, значит, пить после него хочется меньше, и жажду можно утолить на более длительное время.

Веер – более простая альтернатива портативному вентилятору. Небольшого размера и нет вероятности разрядки батареек.

По возможности надевайте одежду светлого, а лучше белого цвета из натуральных тканей, хорошо пропускающих воздух. На ноги лучше всего подойдёт открытая обувь, а на плечи можно положить влажный платок – так можно уберечься от перегрева.

Солнцезащитный крем – именно он поможет защитить кожу от ультрафиолетовых лучей и излишнего загара. Выходя на непродолжительную прогулку, обязательно пользуйтесь им, дабы избежать солнечных ожогов. Выбирайте крема с высоким SPF-фактором, чтобы как можно дольше беззаботно пребывать на солнце.