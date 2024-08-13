Минздрав упростил экспертизу для установления инвалидности – ВАП

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она стала эффективнее, утверждают госаудиторы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Система проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты улучшена, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По итогам аудита сферы социального обеспечения граждан, который состоялся в 2023 году, центральным госорганам было поручено устранить недостатки, выявленные в системе проведения медико-социальной экспертизы. 

В результате Минздрав разработал перечень обязательных обследований и объективных данных для заполнения направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) в очном формате. 

Ранее его отсутствие снижало качество и достоверность решений, принимаемых специалистами МСЭ, так как пациенты зачастую направлялись без результатов необходимых исследований, отражающих их функциональное состояние. Как следствие, такие заявки на установление инвалидности отклонялись.

Классы заболеваний в новом перечне синхронизированы с номенклатурой Международной статистической классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), действующей в Казахстане на сегодняшний день. 

Наряду с этим появилась возможность передавать необходимые документы и результаты лабораторных исследований информсистеме Минтруда в цифровом формате без сканирования бумажных вариантов.

Для оптимизации процесса оказания госуслуги объединены медформы №031/у («Заключение на медико-социальную экспертизу») и №033/у («Медицинская часть индивидуальной программы реабилитации пациента/инвалида»).

Также появилась возможность принимать медицинские документы для установления инвалидности (заочный проактивный и очный форматы) в цифровом виде через шлюз «электронного правительства». 

Запущены СМС-оповещения пациентов и врачей о ходе проверки направленных медицинских документов и о явке заявителя на очное освидетельствование. 

Кроме того, данные по лицам с инвалидностью автоматически направляются в информсистемы медорганизаций для дальнейшего выполнения индивидуальных программ реабилитации и проактивного назначения государственных пособий.

На сегодня в соответствующем пилотном проекте участвуют 5 организаций: ТОО «ЦИТ ДАМУ», ТОО «Жетысу», ТОО «Надежда», ТОО «InfomedKazakhstan», ТОО «Авиценна».

Сегодня ВАП также сообщила, что контроль за ценами на ввозимую медтехнику ужесточат в Казахстане.

#Минздрав #инвалидность #ВАП

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