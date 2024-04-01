Мир переживает сильнейшую вспышку коклюша

На прошлой неделе Комитет санитарно-эпидемиологичес­кого контроля Минздрава РК сообщил о всплеске заболеваемости коклюшем, этот показатель составил 2,2 на 100 тыс. населения. С января по март 2024 года выявлено столько же заболевших, как за весь 2023-й, 442 случая – это абсолютный рекорд последних лет.

Все заболевшие – дети до 14 лет, причем 90% случаев приходится на малышей до пяти лет. В трех случаях болезнь привела к летальному исходу – это тоже, к сожалению, маленькие дети. Один не успел достичь возраста вакцинации, двое не получили прививку по решению родителей. Все три трагедии произошли в городе Рудном Костанайской области.

При этом коклюш относится к заболеваниям, управляемым специфической профилактикой, то есть вакцинацией.

Согласно ВОЗ, отказ от прививки приводит к смерти от разных инфекционных заболеваний 2–3 млн человек ежегодно. Коклюшем каждый год заболевают около 60 млн человек во всем мире, летальных случаев регистрируется около 1 млн в год. Ключевыми причинами роста этой статистики международные эксперты называют недоступность вакцины для некоторых регионов мира, недостаток информации, порождающий отказ от прививок, и попросту самоуспокоенность, ведь коклюш, к примеру, уже давно не являлся причиной для беспокойства в большинстве стран.

Но теперь инфекция вернулась, и в 95% случаев поражает детей. Болезнь начинается как обычная ОРВИ, чаще без подъема температуры. Это небольшое недомогание, заложенность носа. Кашель в этой фазе не является доминирующим симптомом, и заподозрить тяжелый недуг практически невозможно. А вот во второй период, который может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, проявляется изнуряющий приступообразный кашель, приводящий к задержке дыхания, потере сознания и судорогам. Эта фаза – самая опасная, хотя больной уже не заразен.

Впервые заболевание, сопровождающееся явлениями судорожного кашля, было описано в XVI веке во время эпидемии в Париже. В 1847 году описание коклюша составил российский ученый Степан Хотовицкий. То есть уже в позапрошлом столетии врачи рассматривали этот недуг как серьезную болезнь младшего и среднего детского возраста.

До широкого распространения вакцины в 1950-х годах коклюш был одной из самых распространенных болезней среди малышей. Стоит помнить и о том, что вакцинация предотвращает осложнения при заболевании, но не исключает самого заражения и передачи опасной бактерии. Поэтому так важно добиться полного покрытия, что обеспечит коллективный иммунитет.

На пространстве СНГ плановая вакцинопрофилактика коклюша была введена с 1959 года. В течение первых пяти лет при максимальном охвате детей прививками показатель заболеваемости снизился в 4,5 раза. С 1977 года наблюдалась относительная стабилизация уровня инфицирования, а через десять лет показатели и вовсе снизились. Они в странах нашего региона стали снова расти с 2003 года.

Антирекорд в соседней России был побит в прошлом году. Там за 10 месяцев 2023 года имели место почти 28 тыс. случаев заболевания коклюшем. Роспотребнадзор объяснил это циклическим подъемом, наблюдаемым каждые 4–6 лет и связанным с сокращением объемов вакцинации.

В этом году болезнь заставила обратить на себя внимание сразу в нескольких регионах мира. Число случаев заболевания коклюшем на Филиппинах в 2024-м увеличилось в 20 раз, 40 человек уже погибли. С 1 января там было выявлено 568 случаев. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Филиппин призывали местное население экстренно пройти процедуру вакцинации.

Сильнейшая эпидемия коклюша разразилась и в Чехии, где это заболевание известно как «черный кашель». Число больных ежедневно растет, с начала 2024 года в стране зарегист­рировано более 4 тыс. случаев заражения, большинство заболевших – учащиеся средних классов школы. Последний раз столько больных коклюшем было выявлено более полувека назад – в 1962-м.

В конце зимы финское издание Yle сообщило об эпидемии респираторного вируса в стране среди маленьких детей. Отмечалось, что вирус распрост­ранился по всей Финляндии, пик заболеваемости пришелся на январь, когда маленькие дети попадали в реанимацию еженедельно. У маленьких пациентов коклюш вызывает воспаление бронхов и легочной ткани.

В Нидерландах четыре младенца умерли от этой инфекции в этом году. Всего, по данным Института общественного здравоохранения Нидерландов, с начала года по стране зафиксировано около 1 400 случаев заражения коклюшем, и около 85% заболевших младенцев не были защищены от инфекции, потому что ребенок или мать не были вакцинированы. Медики отмечают, что вакцинация беременных женщин и новорожденных является важным способом профилактики коклюшной инфекции. Исследования показали, что прививка на сроке 22-й недели с последующей вакцинацией новорожденного предот­вращает заражение у 9 из 10 детей в возрасте до трех месяцев.

В Великобритании за первые месяцы этого года было выявлено более 550 случаев инфекции – по сравнению с 858 случаями за весь 2023 год.

Минздрав Хорватии заявил, что продолжающаяся вспышка заболеваемости коклюшем – крупнейшая за последние 40 лет. Смертельных случаев в результате заболевания, к счастью, не было.

Минздрав Израиля тоже опубликовал данные о резком росте заболеваемости коклюшем. Министерство подчеркивает важность прививок и призывает больничные кассы предлагать вакцинацию беременным и малышам.

Представители министерства здравоохранения округа Марин (Калифорния, США) тоже выпустили рекомендацию по коклюшу в связи с ростом заболеваемости. В этом регионе даже пришлось закрыть на карантин среднюю школу.

В прошлом году вспышку коклюша пережил Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк). Согласно распространенному местными властями пресс-релизу, из 108 зарегистрированных случаев подавляющее большинство составляли школьники и их родители. Также отмечалось, что большинство пациентов были вакцинированы и у них наблюдались лишь легкие симптомы.