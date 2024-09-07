Мирный атом даст возможность стране развиваться

Прежде всего глава Правительства посетил Степногорск, где проконтролировал ход подготовки моногорода к отопительному сезону.

Премьер-министр, в частности, ознакомился с текущим состоянием Степногорской ТЭЦ, введенной в эксплуатацию в 1966 году. Объект обеспечивает теплом и электроэнергией жилой сектор и предприятия города, а также поселок Заводской. Здесь же Олжасу Бектенову доложили о подготовке коммунальной инфраструктуры всей Акмолинской области к отопительному периоду.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, на сегодня готовность котельных составляет 99%, осуществлена проверка объектов образования, медучреж­дений, жилых домов. Согласно графику, на ТЭЦ ведется заготовка необходимых запасов топлива.

Нынче на ремонт теплосетей Степногорска из резерва Правительства было выделено 2,7 млрд тенге, на участке протяженностью в 11,3 км строительно-монтажные работы завершены. Кроме того, на модернизацию объектов инфраструктуры и коммуникаций собственником Степногорского энергокомплекса направлено 7,9 млрд тенге. Окончен ремонт четырех турбин, продолжается реконструкция котлов, произведен монтаж 1,6 км тепловых сетей из запланированных 2,6 км. Это позволит снизить степень изношенности оборудования ТЭЦ с 65,6 до 61,9%, магистральных сетей – с нынешних 80,7 до 70%.

– Вложение средств в обновление действующих энергоисточников постепенно снижает их изношенность. Однако с учетом растущего энергопотребления сохраняются риски перебоев. Для обеспечения стабильного энерго- и теплоснабжения необходимо создавать альтернативные источники, – доложил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. – Эффективным решением станет развитие атомной энергетики.

Премьер-министр отметил необходимость существенной модернизации инфраструктуры.

– В Послании Президент Касым-Жомарт Токаев поручил разработать отдельный проект по модернизации системы ЖКХ, рассчитанный до 2029–2030 годов. Серьезная работа предстоит. Порядка 10 триллионов тенге потребуется – и за счет тарифа, и за счет средств субъектов естественных монополий, бюджетных, заемных. Мы понимаем, в каком плачевном состоянии находится наша система ЖКХ. От всех нужен ответственный подход. Главная задача Правительства – обеспечить населению комфорт­ные условия. У нас в целом по стране потребление электро­энергии составляет около 17 гигаватт, при этом производится только 16. То есть мы – энергодефицитная страна, вынужденная закупать электроэнергию у соседей. Необходимо не только модернизировать изношенные сети, но и создавать устойчивую энергетическую систему, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В случае поддержки населением идеи строительства АЭС в Казахстане появится атомная электростанция с высочайшим уровнем безопасности, которая решит проблему дефицита электроэнергии.

Актуальные вопросы развития энергетики также были обсуж­дены Олжасом Бектеновым в ходе посещения Степногорского горно-химического комбината и встречи с коллективом предприятия. Внимание было уделено реализации задач, поставленных в нынешнем Послании Президента.

Как известно, республика занимает первое место в мире по добыче урана. Степногорский горно-химический комбинат, осуществляющий его переработку, обеспечивает стабильные поставки для нужд мировой атомной энергетики. За прошлый год СГХК произвел 1 650 тонн готовой урановой продукции при проектной мощности в 4 тыс. тонн природного урана в год, не считая переработки миллиона тонн медно-молибденовой руды.

Премьер-министру доложили о планах по дальнейшей модернизации предприятия, направленной на увеличение перерабатывающих мощностей до 6 тыс. тонн урана в год. С 2026-го планируется выход на полную загрузку урансодержащим сырьем, поставляемым с месторождения «Буденовское». Это обеспечит новые рабочие места и стабильную занятость жителей моногорода.

Обращаясь к производственникам, глава Правительства подчерк­нул важную роль предприятия в обеспечении энергетической безопасности республики. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы промышленной и атомной индустрии.

Отмечено, что атомная энергетика призвана стать базовым источником энергии для Казахстана. Строительство АЭС в случае положительного решения вопроса в ходе референдума позволит восполнить дефицит электроэнергии при растущих ее потребностях.

– Надежность и стабильность энергетической системы – первостепенная задача Правительства. Казахстану нужно внед­рять новый основной генератор электроэнергии. Если на референдуме, который Президент назначил на 6 октября, будет поддержка народа, то мы пойдем в этом направлении. Без этого невозможно ни развитие промышленности, ни обычное жизнеобеспечение, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь работники комбината по итогам обсуждения выразили поддержку инициативам Президента, озвученным в Послании, в том числе по развитию атомной энергетики и раскрытию промышленного потенциала республики.

С ходом диверсификации экономики моногорода и решением проблемы продбезопасности региона Олжас Бектенов ознакомился на примере одной из крупнейших в стране теплиц – ТОО «Тепличные технологии Казахстана», – расположенной в Степногорске. Этот инвестиционный проект был запущен при поддержке АО «КазАгроФинанс» в 2010 году и включен в региональную Карту индустриализации Акмолинской области.

На сегодняшний день площадь тепличного комплекса составляет 4,8 га, производственная мощность – 2 400 тонн овощей в год. Он круглогодично обеспечивает потребности столицы в свежих огурцах, томатах и зелени. Продукция ТОО также поставляется в другие регионы страны.

В апреле текущего года введена вторая очередь проекта, в рамках которой начато возделывание новых овощных культур, в частности, баклажанов.

Генеральный директор ТОО «Тепличные технологии Казах­стана» Александр Грибалев доложил, что в ближайшей перспективе планируется строительство отделения по выращиванию до 50 тонн клубники в год. В этой связи был поднят ряд вопросов производственного характера, в том числе по расширению мощностей тепличного комплекса.

Глава Правительства отметил важность проводимой предприя­тием работы по формированию продовольственного пояса вокруг столицы и поручил профильным министерствам оказать необходимое содействие отечественному производителю для раскрытия экспортного потенциала.

В ходе рабочей поездки Глава Правительства также ознакомился с деятельностью Степногорского подшипникового завода. Предприятие производит 100% подшипников в стране и играет важную роль в развитии машиностроения и других отраслей. Завод обеспечивает рабочими местами свыше 2 тыс. человек.

В прошлом году здесь выпущено 20,2 тыс. тонн подшипников, за 7 месяцев текущего года объе­мы их производства составили 16,3 тыс. тонн. При этом проект­ные мощности предприятия рассчитаны на изготовление 1,7 млн подшипников в год.

Осмотрев производственные линии, Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость дальнейшего увеличения загрузки предприятия, а также отметил перспективы создания на его основе промышленного кластера, который будет способствовать привлечению инвестиций, соз­данию дополнительных рабочих мест в Степногорске и его окрестностях.

В ходе посещения подшипникового предприятия состоялась встреча с активом работников. Обсуждены вопросы углубления производства, освоения рынка сбыта, повышения уровня энергообеспечения. Премьер-министр и члены правительственной делегации дали соответствующие комментарии и разъяснения.

– Для развития промышленности и ввода новых предприя­тий важна стабильная подача энергии. На сегодня мы потреб­ляем больше, чем производим, поэтому вынуждены закупать энергию. Этот дефицит с учетом растущих потребностей будет постоянно расти – из года в год. Поэтому нам нужны надежные источники электроэнергии. Когда говорят, что можно развивать альтернативные – солнце, воду, ветер, – это мы тоже будем делать, но они не дадут необходимой стабильности, только могут стать дополнительными источниками. Обеспечить устойчивость энергосистемы может развитие атомной энергетики. К тому же у нас есть свое сырье, и кадры имеются, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь коллектив шарикоподшипникового завода выразил поддержку проводимой работе и инициативам Главы государства, озвученным в Послании, в том числе – по поддержке строительства АЭС.

Затем Премьер-министр посетил ряд объектов социальной инфраструктуры, включая поликлинику Viamedis в Степногорске, государственный ясли-сад «Әдемау» в селе имени Маншук Маметовой.

В завершение деловой поездки глава Правительства ознакомился с деятельностью крупнейшего сельхозпредприятия «Ен-Дала», обсудил с аграриями области вопросы обеспечения круглогодичной занятости.

Товарищество занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и производством молока. Молочно-товарная ферма создана при финансовой поддержке государства в рамках программы по кредитованию проектов АПК.

В ТОО «Ен-Дала» строят жилье для сотрудников, имеется свой детский сад. Уделяется внимание социальной сфере, благоустройству села.

Олжас Бектенов подчеркнул важность распространения и масштабирования опыта таких хозяйств для обеспечения достойной жизни на селе.

– Президент в Послании народу Казахстана поручил активизировать работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан. Эту задачу можно решить в первую очередь за счет интенсивного развития животноводства, поскольку в отличие от сезонных сельхозработ этот сектор АПК позволяет обеспечивать круглогодичную занятость. Мы будем всецело поддерживать хозяйства, которые вкладываются в развитие села, – заявил Олжас Бектенов.

В то же время с учетом активного развития социальной инфраструктуры в селах, как и в крупных городах, возникают вопросы обеспечения надежными источниками электроэнергии. Эту тему сельчане обсудили на встрече с Премьер-министром.

Там же был рассмотрен вопрос строительства АЭС в Казахстане. Олжас Бектенов ответил на вопросы жителей и подчеркнул, что развитие атомной энергетики окажет влияние не только на экономический рост, но и на стабильность тарифов. По словам главы Правительства, стоимость электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, не будет высокой по сравнению с другими источниками энергии благодаря стабильной цене и энергоемкости топлива, а также длительному сроку эксплуатации станции.

– Правительство видит свою задачу в полном и качественном исполнении поручений Президента по развитию социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Для создания новых промышленных точек роста мы должны решать все вопросы, в том числе стабильного энергоснабжения. Учитывая, что инфраструктура расширяет экономический потенциал сел, создание таких дополнительных генераторов, как атомная энергетика, станет мощным импульсом дальнейшего развития регионов. Население страны растет, развивается промышленность, открываются новые предприятия и социальные объекты. Для энергосистемы важны стабильность, круглосуточный режим работы, это может обеспечить только АЭС, – резюмировал Олжас Бектенов.