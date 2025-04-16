Миротворцев наградил министр обороны
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Нурали Мансуров
В оборонном ведомстве состоялась церемония чествования военнослужащих, проходивших службу на Голанских высотах в миссии Организации Объединенных Наций (UNDOF) в составе первого национального миротворческого контингента. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил военнослужащих сводной роты за вклад в повышение престижа казахстанской армии на международной арене. Он отметил, что участие в миротворческой миссии требует не только военных навыков, но и высокого уровня дипломатии, терпения и человечности.