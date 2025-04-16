Миротворцев наградил министр обороны

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Нурали Мансуров

В оборонном ведомстве состоя­лась церемония чествования военнослужащих, проходивших службу на Голанских высотах в миссии Организации Объединенных Наций (UNDOF) в составе первого национального миротворческого контингента. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков поблагодарил военнослужащих сводной роты за вклад в повышение престижа казахстанской армии на международной арене. Он отметил, что участие в миротворческой миссии требует не только военных навыков, но и высокого уровня дипломатии, терпения и человечности.

фото с официального сайта Министерства обороны РК

– Вы выполнили ответственную миссию на Голанских высотах и с честью вернулись в страну. Теперь ваша задача – передать опыт, полученный в сложных условиях миссии. Это будет способствовать дальнейшему укреплению Вооруженных сил, – подчеркнул руководитель ведомства.

За безупречное исполнение воинского долга и вклад в укрепление международной безопаснос­ти все военнослужащие первого состава национального миро­творческого контингента были награждены медалью «Бітімгершілік операцияларына қатысқаны үшін». Медаль «Ел қорғаны» получили техник-водитель группы автотранспорт­ного обеспечения войсковой части 22750 старшина Азамат Сагандыков и сержант разведывательной группы – инструктор по боевой и физической подготовке команды специального наз­начения войсковой части 22750 сержант Темирлан Маусымбаев.

Добросовестное служение сержанта медицинской службы – санитарного инструктора Цент­ра миротворческих операций МО РК старшего сержанта Ардак Куртибаевой и старшего специа­листа отделения анестезиологии и реанимации Главного военного клинического госпиталя ефрейтора Айкерим Сесерхан было отмечено нагрудным знаком «Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің үздігі». За высокий профессионализм и ответственный подход к делу сержант инженерно-саперной роты войсковой части 58012 Мадияр Стамшал был награжден нагрудным знаком «Минасыздандырудағы ерлігі үшін». Звание старшего лейтенанта досрочно было присвоено снайперу разведывательной группы специального назначения войсковой части 22750 лейтенанту Мухиту Жолаушиеву.

В ходе встречи Руслан Жаксылыков дал ряд поручений командованию по обобщению опыта, формированию предложений по подготовке личного состава, проведению комплексной оценки с внесением коррективов в тактику, стратегию и практическую деятельность миротворческих миссий, сообщает официальный сайт Министерства обороны РК.

#награждение #миротворцы #UNDOF

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