Миротворцы пяти стран скрепили боевое братство

фото Юрия Беккера

На учебном полигоне Вооруженных сил РК «Берег» в Алматинской облас­ти завершились командно-штабные учения Миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2024».

По замыслу учений, миротворческая операция проводилась в целях стабилизации обстановки в районах потенциальных конфликтов и обеспечения условий для их справедливого и мирного урегулирования. Подразделения Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно решали миротворчес­кие задачи на контрольно-пропускных пунктах, пунктах приема беженцев, осуществляли патрулирование местности и оказывали гуманитарную помощь населению.

В учениях принимали участие нацио­нальные контингенты пяти стран – участниц ОДКБ – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. На выполнение поставленных задач привлекались более 2 тыс. военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295 и беспилотная авиация.

В ходе учений были отработаны воп­росы подготовки и проведения миро­творческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ, которые успешно выполнили поставленные перед ними задачи. Особое внимание уделялось координации действий между оборонными и другими ведомствами с целью вывода международного взаимодействия на качественно новый уровень. На командно-штабные учения с Миро­творческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024» были привлечены офицеры-инструкторы, имеющие личный опыт участия в миротворческих миссиях ООН.

На церемонии закрытия министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков подвел итоги и выразил уверенность, что каждый из участников учений повысил свою полевую выучку и профессионализм, получил опыт ведения операции по поддержанию мира, а также координации действий многонациональных сил.

– Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев одним из приоритетов нашей страны в рамках председательства в Организации Договора о коллективной безопасности отметил необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности. Особый акцент сделан на развитие миротворческого потенциала, – сказал Руслан Жаксылыков.

Он также отметил, что комплекс совместных учений с Коллективными силами ОДКБ проводится более 20 лет. Ежегодно отрабатываются и совершенствуются мероприятия по предотвращению, разрешению военных конфликтов и постконфликтному урегулированию. И казахстанская сторона готова поделиться с оборонными ведомствами государств – членов ОДКБ накопленным практическим опытом, внести предложения в программы подготовки подразделений Миротворчес­ких сил ОДКБ, а также изучить опыт союзников в этой области.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков напомнил, что на Евразию сегодня приходится около 80% всех международных конф­ликтов. И это актуализирует задачу выработки новых, более действенных механизмов обеспечения безопасности на евразийском пространстве, в том чис­ле с задействованием миротворческого потенциала ОДКБ.

– В настоящее время мы имеем прак­тический опыт участ­ия национального миро­творческого контингента Вооруженных сил Республики Казахстан в количестве 139 военнослужащих в самостоятельной миротворческой миссии на Голанских высотах в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций. Этот опыт нашел свое применение и в ходе проведенного учения, – подчеркнул он.

– Коллективные миротворческие силы успешно выполнили поставленные перед ними многоплановые задачи, – оценил учения начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков. – Отработаны воп­росы подготовки и проведения миро­творческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ. На всех этапах учения отрабатывались воп­росы противовоздушного прикрытия, применения БПЛА и радиоэлектронной борьбы. Мы наблюдали за действиями подразделений Вооруженных сил, других силовых структур, органов правопорядка и чрезвычайных служб. Отмечу, что участники учения показали высокий уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач. Сделан еще один шаг к совершенствованию оперативной совместимости миротворческих контингентов наших стран.

По его словам, успехи, достигнутые в учении, – это результат серьезной подготовки миротворцев, их умения бороться и побеждать в сложных условиях. Высоко­профессиональные и эффективные действия КМС подтверж­дают, что миротворцы являются тем компонентом, без которого невозможно обеспечить мир и стабильность. Наши контингенты действуют в строгом соответствии с принятыми международными обязательствами.

– Значение миротворческого направления растет. Развитие этого компонента предполагает повышение готовности воинских формирований к участию в международных миротворческих операциях как с целью поддержания мира и безопасности в зонах конфликтов, так и для защиты интересов наших стран и организации. Результаты совместных учений свидетельствуют о нашей готовности вместе выступить против актуальных вызовов и угроз. Также напомню, что через две недели наши мероприятия продолжатся в Таджикистане учением с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2024», – подчеркнул Андрей Сердюков.

Десантура в действии!

В заключительный день участниками были продемонстрированы практичес­кие действия эпизодов миротворческой операции на земле, в небе и на воде. По замыслу учений, река Или является линией разъединения конфликтующих сторон, а ее противоположные берега – буферной зоной, нахождение в пределах которой является исключительным правом Коллективных миро­творческих сил.

Изоляция зоны ответственности осуществляется путем развертывания сис­темы контрольно-пропускных пунктов, которые предназначены для контроля за передвижением людей и транспорта в этой зоне. Для демонст­рации присутствия КМС в районе конф­ликта и контроля за выполнением условий соглашения о прекращении огня в зоне ответственности было введено патрулирование. В населенных пунктах в состав патруля входят полицейские подразделения на специально оборудованных автомобилях.

Передовая группа десантировалась с высоты 1 200 м. В ее задачи входило ведение разведки мест развертывания базового района и объектов выполнения миротворческих задач. Чтобы сделать это максимально скрытно, армейская авиация совершала полет на малых и предельно малых высотах, исключая возможность обнаружения средствами противовоздушной обороны.

Личный состав десантировался с полным табельным снаряжением и вооружением. После прыжка десант­ники выполняли задержку раскрытия основного парашюта. Данный маневр применяется для потери высоты, ориентирования в воздушном пространстве и определения своего положения относительно площадки приземления, а также позволяет сократить время нахождения в воздухе.

Вслед за десантом были успешно отработаны приемы преодоления водной преграды при сильном течении реки, что требует от водителей бронетранс­портеров БТР-80А высокого мастерства. После доклада командиров взводов о занятии контрольно-пропускных пунктов завершился первый этап миротворческой операции по изоляции района ответственности.

Затем была развернута понтонная переправа главных сил на противоположный берег реки Или, где был организован фильтрационный пункт, предназначенный для выявления лиц, причастных к совершению преступлений и правонарушений из общей массы населения по специальному учету. В ходе проверки выявленных нарушителей задерживают и передают органам внутренних дел. Граждане, прошедшие фильтрационный пункт, направляются в лагерь беженцев.

Попутно была продемонстрирована выброска гуманитарных грузов для населения в лагерях беженцев средствами парашютно-грузовой системы. Таким образом, в ходе учений были задействованы различные подразделения Вооруженных сил, специальные силовые ведомства и подразделения служб чрезвычайной ситуации.

По заключительной оценке экспертов, проведение такого масштабного учения показало возросший уровень подготовки Объединенного командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ, а также слаженную работу командиров и штабов при подготовке миротворческой операции и в ходе ее ведения. Заслужил хорошей оценки и личный состав вовлеченных в проведение учений подразделений, он продемонстрировал высокий уровень профессионализма и полевой выучки. Все поставленные задачи были выполнены своевременно и в полном объеме.