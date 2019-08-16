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Многие отдаленные села существуют только благодаря школе – Президент

Айдана Демесинова
Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил проблемы трехсменных и малокомплектных школ. Глава государства отметил необходимость пересмотра подходов при планировании расходов на строительство школ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Требует своего решение проблема трехсменных и малокомплектных школ. Сегодня из 14 тысяч действующих общеобразовательных школ 128 являются трехсменными, и 31 – аварийной.В 2019-2020 годах за счет республиканского бюджета предусмотрено строительство 35 школ для ликвидации трехсменного обучения и 7-ми школ взамен аварийных", –проинформировал Токаев.

Всего за годы независимости построено 1198 школ. По словам Президента, с учетом демографических тенденций, связанных с увеличением численности населения, строительство и модернизация школ будет продолжаться.

"Министерству образования и науки необходимо пересмотреть подходы при планировании расходов на строительство школ, в частности, перейти от объектного планирования к нормативному. Акимам регионов следует четко отслеживать демографические и миграционные показатели на местах с целью оценки потребности в ремонте или строительстве новых школ", – сказал Глава государства.

Кроме того, Токаев добавил, что нужно предусмотреть строительство частных школ через механизмы ГЧП.

"Приоритетным вопросом является эффективное развитие малокомплектных школ. Многие отдаленные населенные пункты существуют только благодаря школе. Поэтому нельзя бездумно закрывать такие учебные заведения. Нужен сбалансированный, продуманный подход с акцентом на развитие перспективы населенных пунктов", – заключил Глава государства.

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