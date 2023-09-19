Мобильное приложение "Aleumet" запустили в Казахстане

Госуслуги
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отмечают в Минтруда, функционал портала соцуслуг стал для казахстанцев ещё доступнее.

Фото: Kazpravda.kz

Для повышения доступности функционала портала социальных услуг (ПСУ) разработано и запущено приложение «Aleumet», используя которое, лица с инвалидностью (ЛСИ) могут заказать технические компенсаторные средства реабилитации согласно индивидуальным программам реабилитации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Приложение абсолютно бесплатно и доступно для скачивания в «App Store» и «Play Маркет», отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в дальнейшем функционал приложения будет расширяться, появится возможность заказывать прочие предоставляемые ЛСИ услуги: санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуального помощника и другие специальные социальные услуги.

В министерстве напомнили, что с начала 2023 года лица с инвалидностью получили через ПСУ более 377 тыс. услуг, большая часть из которых являются техническими средствами реабилитации (ТСР).

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

На сегодня на ПСУ зарегистрированы 859 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 482 поставщика ТСР, более 27 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 703 жестового языка и 104 санаторно-курортного лечения.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию ПСУ можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414.

 

#госуслуги #Минтруда #запуск #приложение #Aleumet

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