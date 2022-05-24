Могут ли отменить утильсбор в Казахстане, ответили в Правительстве

Сразу несколько членов Правительства прокомментировали вопрос об отмене утильсбора в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Ничего невозможного вообще нет, нельзя исключать ни того, ни другого. Но не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве, и у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов для того, чтобы защищать наших производителей», – сказал вице-премьер Роман Скляр в кулуарах Правительства.

По его словам, Кабмин занимается развитием абсолютно всех отраслей экономики, поддерживая и сельское хозяйство, и промышленность, и машиностроение, и строительство, и другие сферы.

«Я неоднократно говорил на эту тему и советовал журналистам глубже ее изучить. Все это есть в открытом доступе. Не слушать разных популистов. Это абсолютный популизм, когда говорят, что нужно сделать ту или другую меру. В части машиностроения речь идет, поймите, о будущем нашей страны и машиностроения в целом. Когда некоторые популисты говорят, что мы не можем производить автомобили, у нас не хватает компетенции, я категорически с этим не соглашусь. Будущее у машиностроения есть. И не надо акцентировать внимание только на автомобилестроении. Нефтегазовое машиностроение есть, энергетическое. Будут компетенции, есть у нас для этого и люди, которые должны заниматься этим, молодёжь, которая может получить соответствующее образование и работать на этих предприятиях. Мультипликативный эффект должен быть», – подчеркнул Скляр.

Высказался по этому поводу и министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«Утилизационный сбор направлен на улучшение экологической обстановки, в том числе замену старых машин на новые, – это тоже часть системы экологических решений. Больше 50-80% автомобилей за 4 месяца этого года – завезенные в Казахстан. Большинство завезенных машин старше 10 лет… Наша задача – стимулировать программами, чтобы казахстанцы покупали новые машины отечественного производства», – заявил он.

По его словам, должны быть четко обоснованные предложения по отмене утильсбора.

Прокомментировал вопрос также глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

«Если вы считаете, что бардачная система есть, пожалуйста, дайте предложение, чтобы эту бардачную систему выправить. Правительством на своем уровне все эти решения приняты. Мы работаем в этом направлении. Если у вас есть конкретные предложения, мы готовы обсудить. Кроме заявлений должна быть четкая аргументация и обоснование. По ставкам утильсбора, это компетенция Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Я говорил, как нам ставки предоставил МИИР, мы, соблюдая все процедуры, опубликовали и утвердили приказ о снижении ставок», – резюмировал Брекешев.