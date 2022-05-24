Фото из открытых источников
Правительство , Экономика
Могут ли отменить утильсбор в Казахстане, ответили в Правительстве
Диасов Ораз
корреспондент

Сразу несколько членов Правительства прокомментировали вопрос об отмене утильсбора в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Ничего невозможного вообще нет, нельзя исключать ни того, ни другого. Но не забывайте, мы находимся в едином экономическом пространстве, и у наших соседей этот утильсбор есть. И у нас нет других механизмов для того, чтобы защищать наших производителей», – сказал вице-премьер Роман Скляр в кулуарах Правительства.

По его словам, Кабмин занимается развитием абсолютно всех отраслей экономики, поддерживая и сельское хозяйство, и промышленность, и машиностроение, и строительство, и другие сферы.

«Я неоднократно говорил на эту тему и советовал журналистам глубже ее изучить. Все это есть в открытом доступе. Не слушать разных популистов. Это абсолютный популизм, когда говорят, что нужно сделать ту или другую меру. В части машиностроения речь идет, поймите, о будущем нашей страны и машиностроения в целом. Когда некоторые популисты говорят, что мы не можем производить автомобили, у нас не хватает компетенции, я категорически с этим не соглашусь. Будущее у машиностроения есть. И не надо акцентировать внимание только на автомобилестроении. Нефтегазовое машиностроение есть, энергетическое. Будут компетенции, есть у нас для этого и люди, которые должны заниматься этим, молодёжь, которая может получить соответствующее образование и работать на этих предприятиях. Мультипликативный эффект должен быть», – подчеркнул Скляр.

Высказался по этому поводу и министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

«Утилизационный сбор направлен на улучшение экологической обстановки, в том числе замену старых машин на новые, – это тоже часть системы экологических решений. Больше 50-80% автомобилей за 4 месяца этого года – завезенные в Казахстан. Большинство завезенных машин старше 10 лет… Наша задача – стимулировать программами, чтобы казахстанцы покупали новые машины отечественного производства», – заявил он.

По его словам, должны быть четко обоснованные предложения по отмене утильсбора.

Прокомментировал вопрос также глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

«Если вы считаете, что бардачная система есть, пожалуйста, дайте предложение, чтобы эту бардачную систему выправить. Правительством на своем уровне все эти решения приняты. Мы работаем в этом направлении. Если у вас есть конкретные предложения, мы готовы обсудить. Кроме заявлений должна быть четкая аргументация и обоснование. По ставкам утильсбора, это компетенция Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Я говорил, как нам ставки предоставил МИИР, мы, соблюдая все процедуры, опубликовали и утвердили приказ о снижении ставок», – резюмировал Брекешев.

Популярное

Все
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
Долго ждали, быстро разобрали
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
Защититься от биоугроз
О чем расскажет орнамент
Птичку жалко...
Обводнение – дело рук человеческих
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
По пути перемен
В интересах народа
Энергию солнца – школе
Проверка готовности
Подвиг пулеметчицы
Юные таланты: традиции и новации
Отвечая на вызовы времени
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Тревожные прогнозы по росту потребления воды в Казахстане о…
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Казахстан продолжает сокращать посевные площади риса
Правительство , Энергетика
Как будут газифицировать северные и восточные регионы, реша…
Правительство , Экономика
Выработать четкую позицию по водной дипломатии поручил Прем…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]