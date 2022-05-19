"Могут зацепить порядочный бизнес" – Токаев предупредил правоохранителей, работающих по старинке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнеса в Акорде озвучил свое видение развития предпринимательства в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как Глава государства продолжу политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех. Никакого перераспределения хлебных мест и должностей мы не допустим», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов.

«В ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип «лес рубят – щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены – по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка», – отметил Глава государства.

Он напомнил, что еще в 2019 году в своем Послании говорил, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства.

«Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю – именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни... У нас в стране не должно быть никаких так называемых «крыш» и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики», – резюмировал Президент.