Фото: Департамент погранслужбы КНБ РК по области Жетысу

«В церемониальной обстановке более трехсот юных солдат приняли военную присягу, обязуясь отдать силы верному служению Родине, самоотверженно ее защищать, - сообщили в пресс-службе департамента пограничной службы КНБ РК по области Жетысу. - Это один из самых важных и ответственных шагов в жизни военнообязанного гражданина».

В торжественной церемонии приняли участие командиры частей, ветераны военной службы, родители и родственники солдат. Те их них, кто выступил с приветственными словами, пожелали молодым пограничникам успехов в на службе.