Молодые пограничники приняли присягу

Военное дело
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В управлении погранслужбы по Алакольскому району департамента пограничной службы КНБ по области Жетысу прошло торжественное мероприятие – солдаты призыва «Весна-2025» приняли присягу.

Фото: Департамент погранслужбы КНБ РК по области Жетысу

«В церемониальной обстановке более трехсот юных солдат приняли военную присягу, обязуясь отдать силы верному служению Родине, самоотверженно ее защищать, - сообщили в пресс-службе департамента пограничной службы КНБ РК по области Жетысу. - Это один из самых важных и ответственных шагов в жизни военнообязанного гражданина».

В торжественной церемонии приняли участие командиры частей, ветераны военной службы, родители и родственники солдат. Те их них, кто выступил с приветственными словами, пожелали молодым пограничникам успехов в на службе.

«В преддверии Дня защитника Отечества церемония принятия военной присяги - особый и значимый день, когда солдат перестает быть гражданским лицом и приступает к военной службе, - отметили в пресс-службе. – И значим он еще и потому, что это прилюдное, официальное обещание молодых солдат стать защитниками страны».

 

 

#присяга

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