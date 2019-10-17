Монету номиналом 200 тенге выпустит в обращение Нацбанк
Национальный банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
Обеспечение качества наличных денег, находящихся в наличном денежном обращении является одной из важных задач Национального банка. Это вопрос эстетического восприятия, санитарной безопасности и защиты банкноты.
"Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет", – сказал директор Департамента наличного денежного обращения НБ РК Жомарт Кажмуратов.
В целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, Национальный банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге.
"Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", – добавил представитель Национального банка.
Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.