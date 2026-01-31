Мощный снегопад обрушился на Японию

Происшествия,В мире,Погода
7

Погибли как минимум 28 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Рекордные снегопады в северо-восточных регионах Японии привели к гибели по меньшей мере 28 человек. По данным местных властей, еще около 300 пострадали.

Наибольшее число жертв зарегистрировано в префектурах Ниигата — 12 человек, Акита — восемь и на острове Хоккайдо — пять. Среди погибших есть люди, которые упали с крыш во время уборки снега, а также те, кому стало плохо при расчистке дорог и тротуаров.

В официальную статистику включены случаи резкого ухудшения здоровья, в том числе обострение хронических заболеваний, которые местные власти связывают с последствиями сильных снегопадов.

Синоптики прогнозируют новые осадки в ближайшие сутки. В префектуре Ниигата к утру 31 января может выпасть до 70 см снега, в северо-восточных районах острова Хонсю — до 50 см.

Из-за непогоды ожидаются сбои в работе общественного транспорта. Японские авиакомпании призвали пассажиров внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов. Japan Airlines отменила уже пять вылетов.

Ранее мощнейший снежный шторм обрушился на США. В результате непогоды погибло более 70 человек и более 15 тысяч рейсов были отменены

 

 

#аэропорт #Япония #снегопад

Популярное

Все
Цифровой двойник на поле боя
Окончательное решение – за гражданами
Стихи, стоившие жизни
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Притяжение Земли
Ориентир для настоящего и будущего
Клуб «Таза» спешит на помощь
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
ИИ для сельского хозяйства
Чемпионат страны определит лучших
Продвигать главные ценности
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Депутаты рассмотрят международные договоры
Логика реформ
С позиций демократического мышления
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Программа управляемых реформ
Пример для многих стран
Будет построена объездная дорога
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Жулдыз подключили к природному газу
Инклюзивный центр в музее
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Город задыхается… «в пределах нормы»
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Финансовая дисциплина и медицина доверия
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Более 200 человек погибли в Конго при обрушении карьера
ООН призывает к олимпийскому перемирию
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синопт…
Число жертв снежного шторма в США превысило 70 человек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]