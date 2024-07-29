«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Уголовное преследование казахстанца началось после попытки легализовать квартиру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст.190 ч.1 УК к 1 году ограничения свободы.

В частности, Кенжегарин, подав документы в комиссию по легализации Алтынсаринского района Костанайской области, легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.

В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.

В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество. 

Тогда как свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки. 

При этом у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем. 

При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры, путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.

«Таким образом, в действиях Кенжегарина не имеется признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел. Верховный Суд согласился с доводами протеста генпрокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование», – пояснили в ведомстве. 

По кассационному протесту генпрокурора Верховный суд оправдал Кенжегарина.

Всего за 1-е полугодие по кассационным протестам генпрокурора оправдано 4 лица, путем снижения меры наказания, переквалификации действий, смягчения режима уголовно-исполнительного учреждения улучшено положение 82 лиц.

#приговор #отмена #генпрокурор

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