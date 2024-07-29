«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора

Уголовное преследование казахстанца началось после попытки легализовать квартиру, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГП
Приговором Алтынсаринского районного суда Костанайской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, Кенжегарин был осужден за мошенничество по ст.190 ч.1 УК к 1 году ограничения свободы.
В частности, Кенжегарин, подав документы в комиссию по легализации Алтынсаринского района Костанайской области, легализовал и оформил на себя квартиру, расположенную в селе Малая Чураковка.
В последующем данное решение о легализации апелляционной инстанцией Костанайского областного суда было признано незаконным, так как Кенжегариным комиссии предоставлены ложные сведения о покупке квартиры.
В дальнейшем это решение суда и стало основанием для уголовного преследования Кенжегарина за мошенничество.
Тогда как свидетели подтвердили, что в 1997 году предыдущий владелец продал квартиру Кенжегарину за 100 тыс. тенге. Кенжегарин деньги передал при свидетелях без расписки.
При этом у продавца документов о принадлежности ему квартиры не было, так как он также приобрел ее на основании устной договоренности с предыдущим владельцем.
При данных обстоятельствах Кенжегарину следовало урегулировать вопрос с владельцем квартиры, путем признания сделки состоявшейся, подав в гражданский суд.
«Таким образом, в действиях Кенжегарина не имеется признаков состава уголовного правонарушения, так как умысла на совершение мошенничества он не имел. Верховный Суд согласился с доводами протеста генпрокурора о том, что между Кенжегариным и продавцом квартиры возникли гражданско-правовые отношения, что исключает его уголовное преследование», – пояснили в ведомстве.
По кассационному протесту генпрокурора Верховный суд оправдал Кенжегарина.
Всего за 1-е полугодие по кассационным протестам генпрокурора оправдано 4 лица, путем снижения меры наказания, переквалификации действий, смягчения режима уголовно-исполнительного учреждения улучшено положение 82 лиц.