«Мост дружбы»: Казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине

Картину «Мост дружбы» передали в подарок российскому президенту по завершению его госвизита в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz

фото из личного архива художницы

Молодая креативная художница Асель Сабыржанкызы, известная в соцсетях под творческим пседонимом Ассоль, представила Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину картину, которую начала рисовать с момента вылета российского лидера в Астану. Она предложила главам государств принять участие в написании полотна.

На картине слева расположена - Акорда, справа - Кремль, как символы государственности наших стран, они соединяются мостом дружбы посередине. Так автор изобразила дружбу Казахстана и России. В центре расположено чистое небо и солнце с яркими лучами, которые символизируют светлое будущее. По ее словам, речка олицетворяет бесконечную жизнь. Если присмотреться, то можно заметить много мостов, которые объединяют два государства.

Также автор отмечает некоторые особенности творческой работы.

«Картина большая, размером 130х200 см. Написана акрилом и маслом всего за сутки. Здесь я использовала смешанную технику. Я не придерживалась академических классических норм. Думаю, в итоге получилась оригинальная композиция, которая соответствует мировым трендам. К ее созданию приложили руку президенты двух стран. Главы государств вдвоем взяли кисти и краску и написали мост дружбы. Это картина создана в соавторстве двух мировых лидеров, это невероятно», – считает художница.

Талантливая девушка согласна с утверждением, что волшебная сила искусства не имеет границ.

«Я как творческая личность знаю, что с помощью искусства и созидания можно многое изменить к лучшему. Мне нравится трепетное отношение россиян к культуре. Там много старых учебных заведений, где можно обучиться разным направлениям в живописи и большое количество знаменитых музеев», – пояснила она.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин поставили росписи на картине. Затем презент упаковали в чехол, президентским бортом его доставят в Москву.