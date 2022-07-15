Мой дом – неприступная крепость

Так привыкли мы рассуждать о собственном жилье. Вот только для инвалидов-колясочников неприступным оно становится для них же самих. Зачастую попасть в квартиру люди с особыми потребностями могут лишь с посторонней помощью. Ограниченность в передвижении усугубляют строгие рамки типовых проектов.

В прошлом году в Уральске для очередников сдан один 198-квартирный дом, построенный в рамках государственной программы. Вручение ключей новоселам приурочили ко Дню города. Новоселье отметили и 30 семей из категорий инвалидов и воспитывающих детей-инвалидов. Это настоящий праздник для тех, кто не в состоя­нии самостоятельно купить квартиру и ждал этого момента долгие годы.

Сансызбай Канатов получил однокомнатную квартиру. С супругой они переехали в Уральск из села с расчетом на более качественное медицинское обслуживание. Сансызбай в инвалидной коляске уже 42 года. В очереди на льготное арендное жилье стоял 18 лет. Но на пути в новую квартиру барьеры для него начинаются еще до подъезда.

– Хорошо, если бы пандус делали до проезжей части, – говорит мужчина. – И поручни доводили бы до самого его конца, ведь без них зимой или в слякоть коляску не удержишь на скользкой наклонной плоскости.

Без посторонней помощи колясочнику не заехать в подъезд – слишком высокие пороги. Да и до домофона не дотянуться. Сидит и ждет, когда кто-нибудь из соседей откроет.

По словам руководителя общественного объединения инвалидов-колясочников «Арба», депутата областного маслихата Гульмиры Батпакуловой, строительная компания не знает таких нюансов:

– Гарантийный срок эксплуатации еще не истек. Поэтому мы попросили застройщика, чтобы эти недоделки устранили. Он не против.

В подъезде, где живет семья Канатовых, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата получили квартиры на 1-м, 2-м и 5-м этажах. Как отметили в горакимате, квартиры им стараются выдавать на 1–2-х этажах, но не всегда получается.

Нурлан Ермуханов ждал квартиру 16 лет, переехав в нее из Центра оказания социальных услуг. Несколько месяцев, пока лифт был на ремонте, мужчина не выходил из квартиры. Соцработник была не в силах одна помочь ему спуститься по лестнице. Больше помощи ждать не от кого. Недоступен для него был и балкон собственной квартиры.

– Очень узкие двери в санузлы, на балкон еще уже – всего 50 см. Кроме того, опять непреодолимый для коляски высокий порог. Подышать свежим воздухом или белье повесить для колясочника нереально, – делится инвалид.

Не под силу ему и самостоятельно открыть форточки – очень высоко расположены ручки.

А Гульмира Батпакулова взяла квартиру по ипотеке два года тому назад.

– Восемнадцать лет ждала, еще столько же буду выплачивать, – рассказывает она. – Обидно, что не могу в нее заселиться. Пандус в новом доме оказался отрезан от подъездной дорожки небольшой канавой для слива. Если с чужой помощью все же поднимусь на крыльцо, то, открыв дверь, не смогу попасть в подъезд. Дверь надо объехать, но места не хватает. Попросила, чтобы перевесили ее на другую сторону. Затем нужно, чтобы кто-то помог перенести коляску через порог. В квартире в туалет и ванную не заехать, форточки не открыть, потому что ручки высоко. Даже в окно невозможно посмотреть. Квартирантов запустила, чтобы ипотеку и коммунальные платить. А сама так и живу на даче.

Чтобы переделать квартиру самостоятельно, колясочнику необходимо вложить в нее 2,5 млн тенге. У большинства таких денег нет. В строительной компании женщине подсказали обратиться за помощью в акимат. Если там «дадут отмашку», обещали переделать санузлы, опустить стеклопакеты, поменять балконные двери. Но акимат молчит...

Ни о какой социальной ответственности застройщики в таких случаях по собственной инициативе стараются не вспоминать, комментируя, что все квартиры обустраиваются согласно типовому проекту. В акимате признают, что удобства для колясочников этими проектами пока не предусмотрены.

Как считает депутат, эти проб­лемы решаемы. И решение зависит от желания местной исполнительной власти:

– В министерстве сказали, что заказчик, то есть акимат, должен прописать эти условия для подрядчика – строительной компании. Если принято решение строить дом для очередников, то в акимате заранее знают, сколько квартир получат люди из категорий «инвалиды» и «семьи, воспитывающие детей-инвалидов». Нетрудно выяснить, сколько из них с нарушением опорно-двигательного аппарата. Нужно лишь прописать в техспецификации, чтобы квартиры для этой категории (для колясочников) были адаптированы. Для других категорий инвалидов перестройка не требуется. Желательно, чтобы это жилье было на первом и втором этажах. Судя по тому, как продвигается очередь в Уральске, то это всего порядка пяти квартир в год. Между тем на сегодня более 3 тыс. инвалидов-колясочников по областному центру стоят в очереди на жилье.

Уже шесть месяцев, как это предложение на рассмотрении. Но даже если эти изменения будут приняты, подчеркивают в НПО, нам далеко до безбарьерного общества. Все также открываются социальные объекты, которые лишь на первый взгляд доступны для колясочника.

– Мы постоянно мониторим доступность объектов, выявляем несоответствие строительным нормам. Бывает, до ремонта в объект можно было попасть, пос­ле – уже никак, – комментирует общественник. – Это касается и внутреннего обустройства. Кроме того, сейчас мы отстаиваем, чтобы колясочникам было более-менее удобно в своей квартире, но при этом получается, что поехать в гости к друзьям и родным самостоятельно они не смогут. Ведь те квартиры не оборудованы для передвижения на коляске. Когда что-то изменится в строительных нормах, чтобы каждый объект без исключения был доступен? Если ресторан открывается, но в нем колясочнику нет доступа в туалет или на второй этаж, его нужно закрывать и штрафовать. Хочет работать – пусть устраняет недостатки, потому что это ущемление прав людей. Иногда ссылаются на то, что здание историческое, поэтому никак не приспособить. Давайте уже равняться на мировые стандарты. Сколько веков назад построены Храм Будды, Собор Парижской богоматери, но они доступны для посещения всеми туристами и паломниками, в том числе слепыми и на колясках.

О повсеместной доступности пока можно только мечтать. При этом общественное объединение через акимат просит строительные компании обеспечить доступ инвалидов хотя бы в свои квартиры. В доме, где живет Тулеген Жанерке, даже подъезд не приспособлен к передвижению на коляс­ке. В многоэтажке, где получила квартиру Асель Садырова, подъездная дверь высоко установлена. Нужно оборудовать скат с порога. О строительстве отдельного дома или даже жилого комплекса для инвалидов-колясочников не может быть и речи. Это неправильно, это искусственная сегрегация, а не общество равных прав, считают общественники.

Несколько лет назад общественники в рамках рейда по доступности социальных объектов пересадили на коляски специалистов акимата и журналистов. Эксперимент оказался очень эффективным. После этого контроль со стороны местных исполнительных органов за соблюдением строительных норм был усилен. Видимо, с учетом ротации кадров проводить такие выезды необходимо хотя бы раз в полгода. Причем привлекая к ним и руководителей компаний, занятых в строительстве зданий и ремонте дорог. Одна поездка – и взгляд на многие вещи будет совсем под другим углом.