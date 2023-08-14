Мухтар Тлеуберди назначен послом Казахстана в Австрии

Назначены послы Казахстана в двух странах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Указами главы государства:

Тлеуберди Мухтар Бескенулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене;

чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Испания Мусаев Данат Умирбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Андорра, постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной туристской организации ООН по совместительству.

Другим указом главы государства Бакаев Алибек Асетович освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Словения по совместительству.