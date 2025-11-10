Мухтархан Дильдабеков: Поддержка Касым-Жомарта Токаева - мощный стимул для боксеров

Спорт
75

После завершения чемпионата Казахстана по боксу в Семее вице-президент Казахстанской Федерации бокса, серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Мухтархан Дильдабеков подвел итоги прошедшего турнира, отметил поддержку Президента страны и обозначил ключевые задачи, стоящие перед Федерацией в ближайшем будущем

По словам Мухтархана Дильдабекова, Семей, обладая богатыми боксерскими традициями, вновь подтвердил статус одного из центров отечественного бокса.

- Все - от организации и судейства до поддержки болельщиков - было на высоте. Мы увидели немало ярких и упорных поединков. Особенно радует, что молодые спортсмены уже сегодня уверенно конкурируют с опытными мастерами, - говорит именитый супертяж.

Особое внимание вице-президент КФБ уделил словам Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно подчеркнул, что бокс является национальным видом спорта страны.

- Эти слова - огромная моральная поддержка для всей боксерской общественности. Когда Глава государства говорит, что бокс символ силы и мужества казахстанцев, это придает нам уверенности и ответственности. Тем более важно, что Президент лично встретился с боксерами и тренерами, выразил признательность за их успехи на чемпионате мира и подчеркнул необходимость дальнейшего развития спортивной системы, - отметил Дильдабеков.

Подводя итоги деятельности Федерации в 2025 году, Мухтархан Дильдабеков подчеркнул, что работа под руководством Шахмурата Муталипа была продуктивной и системной.

- В течение года проведены многочисленные турниры, учебно-тренировочные сборы, а также мероприятия по повышению квалификации тренеров и судей. Особое внимание уделяется детскому и женскому боксу, обновлению материально-технической базы и развитию региональных школ, где растет будущий чемпионский резерв. После чемпионата страны Шахмурат Муталип дал конкретные поручения - провести глубокий анализ по всем весовым категориям, улучшить систему подготовки сборной и уделить больше внимания регионам. Особенно важно, что Казахстан уверенно заявил о себе на международной арене: летом мы успешно провели Кубок мира World Boxing, который стал ярким событием не только для нашей страны, но и для всего мирового бокса, - говорит вице-президент КФБ.

По словам Дильдабекова, 2025 год показал, что казахстанский бокс движется в правильном направлении.

- Растет конкуренция, молодежь активно прогрессирует, а система подготовки спортсменов становится все эффективнее. Главные задачи на ближайший период - успешные выступления на международной арене, качественная подготовка к Олимпийским играм, а также к Азиатским играм 2026 года. На Азиаде наши мастера кожаной перчатки постараются подтвердить реноме сильнейших боксеров, - говорит прославленный спортсмен.

Мухтархан Дильдабеков выразил благодарность всем, кто поддерживает отечественный бокс - спортсменам, тренерам, болельщикам и руководству страны.

- Казахстанский бокс - это гордость нации, часть нашей истории и культуры. Молодым спортсменам хочу сказать: верьте в себя, трудитесь, уважайте своих наставников. У нас есть все, чтобы Казахстан и дальше оставался среди ведущих боксерских держав мира. Мы продолжим работать с полной отдачей, чтобы оправдать доверие наших болельщиков, — подчеркнул он.

 

#чемпионат #развитие #бокс #победы

