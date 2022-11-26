Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента

Фото: kaz.tengrinews.kz

Указом главы государства Мурат Нуртлеу назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.

Новоиспеченный руководитель администрации президента РК родом из Алматы, женат, имеет 4-рых детей. По образованию – дипломат. Свободно владеет 4-мя языками: казахским, русским, английским, немецким.

Трудовой стаж:

• Референт, атташе управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1998-1999);

• Атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии (1999-2003);

• Второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2003-2004);

• Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2004-2006);

• Руководитель Секретариата министра иностранных дел (2007);

• Заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007);

• Руководитель Аппарата Сената Парламента РК (2007-20110;

• Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2011);

• Директор Департамента Азии и Африки МИД РК (2011);

• Советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014);

• Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК (2014-2016);

• Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике (с 03.2016), в Эстонской Республике по совместительству (02.2017-24.03.2019);

• Помощник президента Республики Казахстан (24.03.2019-25.02.2021);

• Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (25.02.2021-05.01.2022);

• Первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (05.01.2022-01.2022).