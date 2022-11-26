Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента

46-летний Мурат Нуртлеу стал руководителем администрации президента Республики Казахстан.
Указом главы государства Мурат Нуртлеу назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.
Новоиспеченный руководитель администрации президента РК родом из Алматы, женат, имеет 4-рых детей. По образованию – дипломат. Свободно владеет 4-мя языками: казахским, русским, английским, немецким.
Трудовой стаж:
• Референт, атташе управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1998-1999);
• Атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии (1999-2003);
• Второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2003-2004);
• Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2004-2006);
• Руководитель Секретариата министра иностранных дел (2007);
• Заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007);
• Руководитель Аппарата Сената Парламента РК (2007-20110;
• Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2011);
• Директор Департамента Азии и Африки МИД РК (2011);
• Советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014);
• Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК (2014-2016);
• Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике (с 03.2016), в Эстонской Республике по совместительству (02.2017-24.03.2019);
• Помощник президента Республики Казахстан (24.03.2019-25.02.2021);
• Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (25.02.2021-05.01.2022);
• Первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (05.01.2022-01.2022).