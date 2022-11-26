Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента

Кадровые назначения

46-летний Мурат Нуртлеу стал руководителем администрации президента Республики Казахстан.

Фото: kaz.tengrinews.kz

Указом главы государства Мурат Нуртлеу назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.

Новоиспеченный руководитель администрации президента РК родом из Алматы, женат, имеет 4-рых детей. По образованию – дипломат. Свободно владеет 4-мя языками: казахским, русским, английским, немецким. 

Трудовой стаж:
•      Референт, атташе управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1998-1999);
•      Атташе Посольства Республики Казахстан в Малайзии (1999-2003);
•      Второй секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел РК (2003-2004);
•      Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2004-2006);
•      Руководитель Секретариата министра иностранных дел (2007);
•      Заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007);
•      Руководитель Аппарата Сената Парламента РК (2007-20110;
•      Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК (2011);
•      Директор Департамента Азии и Африки МИД РК (2011);
•      Советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014);
•      Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации президента РК (2014-2016);
•      Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Финляндской Республике (с 03.2016), в Эстонской Республике по совместительству (02.2017-24.03.2019);
•      Помощник президента Республики Казахстан (24.03.2019-25.02.2021);
•      Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (25.02.2021-05.01.2022);
•      Первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (05.01.2022-01.2022).

Популярное

Все
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Экстремисты организовали финпирамиду в Актюбинской области. (Видео)
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
До 30 мороза: дыхание Арктики ощутят казахстанцы
Токаев: предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти
Токаев назвал общую цель казахстанцев
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
Токаев рассказал, как расценивает итоги выборов
О чем молился Токаев у подножия Каабы
На госслужбу в Казахстане привлекут новых управленцев
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
"Казахстан никогда бы не пошел на убыточную сделку" – глава холдинга "Байтерек" о покупке бывшей "дочки" Сбербанка
Причины запоздалого запуска ВПУ на КТК объяснил Акчулаков
Во сколько обошелся Казахстану первый этап строительства ЛРТ в Астане
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Спасти не успели: 10-летний сын с отцом погибли при пожаре в ЗКО
Мурат Нуртлеу возглавил администрацию президента
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана

Читайте также

Кадровые назначения
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
Международное сотрудничество , Кадровые назначения
Главы стран ОДКБ приняли решение назначить Имангали Тасмага…
Политика , Кадровые назначения , Мажилис
В Мажилисе – новый депутат
Кадровые назначения
Ернат Жунусов возглавил департамент в Минпросвещения РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]