Председателем Военного суда стал Галымжан Насирдинов

Председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Нурсерик Шарипов представил судейскому корпусу Военного суда РК нового председателя Галымжана Насирдинова, сообщает Kazpravda.kz
В мероприятии приняли участие судьи, представители генеральной прокуратуры, Пограничной службы, министерства обороны и Национальной гвардии, департамента судебной администрации.
Нурсерик Шарипов отметил высокую квалификацию Галымжана Патшахановича, принципиальность и приверженность букве закона, выразил уверенность в том, что он использует свой профессионализм и судейский опыт для обеспечения верховенства закона и повышения доверия граждан к суду.
Галымжан Насирдинов родился в 1966 году в Туркестанской области.
В 1991-м окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби.
1996-2004 гг. – консультант Международной арбитражной ассоциации, специалист управления Министерства юстиции, консультант государственно-правового отдела Администрации Президента.
2004-2020 гг – председатель Астраханского райсуда, председатель Целиноградского райсуда Акмолинской области, председатель Алматинского райсуда, председатель Сарыаркинского райсуда г.Астаны.
С 2020-го до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного Суда РК.