Председателем Военного суда стал Галымжан Насирдинов

Фото: пресс-служба Верховного суда

В мероприятии приняли участие судьи, представители генеральной прокуратуры, Пограничной службы, министерства обороны и Национальной гвардии, департамента судебной администрации.



Нурсерик Шарипов отметил высокую квалификацию Галымжана Патшахановича, принципиальность и приверженность букве закона, выразил уверенность в том, что он использует свой профессионализм и судейский опыт для обеспечения верховенства закона и повышения доверия граждан к суду.



Галымжан Насирдинов родился в 1966 году в Туркестанской области.



В 1991-м окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби.



1996-2004 гг. – консультант Международной арбитражной ассоциации, специалист управления Министерства юстиции, консультант государственно-правового отдела Администрации Президента.



2004-2020 гг – председатель Астраханского райсуда, председатель Целиноградского райсуда Акмолинской области, председатель Алматинского райсуда, председатель Сарыаркинского райсуда г.Астаны.



С 2020-го до настоящего назначения – председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного Суда РК.