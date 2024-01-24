Мусороперерабатывающий завод стоимостью 140 млн евро предложили построить в Таразе

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

Идею проекта выдвинула немецкая компания AMK Global GmbH, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области. 

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Как сообщается, в Таразе немецкая компания планирует построить мусороперерабатывающий завод.

Вопросы реализации проекта обсуждены на встрече акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и генерального директора консорциума ThiemeBieg & Associates GmbH Тиме Торстена.

Мусороперерабатывающий завод мощностью 500 тонн в сутки позволит создать 100 новых рабочих мест. Компания планирует инвестировать140 миллионов евро. AMK Global GmbH, используя передовые технологии, разработанные университетом Мюнхена, будет перерабатывать до 80% отходов. На предприятии заработает автоматическая линия по сортировке мусора.

Также планируется наладить производство побочных продуктов, таких как кислород, азот, компост, углеродное волокно и чистое авиационное топливо.

Поэтапное увеличение мощности позволит организовать транспортировку, переработку отходов на полигоне.

В рамках рабочего визита представители немецкой компании осмотрят полигон в областном центре.

- Мусороперерабатывающий завод – очень важный объект. Мы всячески поддерживаем проекты, направленные на охрану окружающей среды. Теперь важно от обсуждения перейти к конкретным делам. Городские власти и профильные ведомства в тесном сотрудничестве с компанией изучат проект и обеспечат полное его сопровождение, — сказал аким области.

#акимат #строительство #Жамбылская область #мусороперерабатывающий завод

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