Мусороперерабатывающий завод стоимостью 140 млн евро предложили построить в Таразе

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Как сообщается, в Таразе немецкая компания планирует построить мусороперерабатывающий завод.

Вопросы реализации проекта обсуждены на встрече акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и генерального директора консорциума ThiemeBieg & Associates GmbH Тиме Торстена.

Мусороперерабатывающий завод мощностью 500 тонн в сутки позволит создать 100 новых рабочих мест. Компания планирует инвестировать140 миллионов евро. AMK Global GmbH, используя передовые технологии, разработанные университетом Мюнхена, будет перерабатывать до 80% отходов. На предприятии заработает автоматическая линия по сортировке мусора.

Также планируется наладить производство побочных продуктов, таких как кислород, азот, компост, углеродное волокно и чистое авиационное топливо.

Поэтапное увеличение мощности позволит организовать транспортировку, переработку отходов на полигоне.

В рамках рабочего визита представители немецкой компании осмотрят полигон в областном центре.