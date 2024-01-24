Мусороперерабатывающий завод стоимостью 140 млн евро предложили построить в Таразе

Идею проекта выдвинула немецкая компания AMK Global GmbH, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области.
Как сообщается, в Таразе немецкая компания планирует построить мусороперерабатывающий завод.
Вопросы реализации проекта обсуждены на встрече акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и генерального директора консорциума ThiemeBieg & Associates GmbH Тиме Торстена.
Мусороперерабатывающий завод мощностью 500 тонн в сутки позволит создать 100 новых рабочих мест. Компания планирует инвестировать140 миллионов евро. AMK Global GmbH, используя передовые технологии, разработанные университетом Мюнхена, будет перерабатывать до 80% отходов. На предприятии заработает автоматическая линия по сортировке мусора.
Также планируется наладить производство побочных продуктов, таких как кислород, азот, компост, углеродное волокно и чистое авиационное топливо.
Поэтапное увеличение мощности позволит организовать транспортировку, переработку отходов на полигоне.
В рамках рабочего визита представители немецкой компании осмотрят полигон в областном центре.
- Мусороперерабатывающий завод – очень важный объект. Мы всячески поддерживаем проекты, направленные на охрану окружающей среды. Теперь важно от обсуждения перейти к конкретным делам. Городские власти и профильные ведомства в тесном сотрудничестве с компанией изучат проект и обеспечат полное его сопровождение, — сказал аким области.