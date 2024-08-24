Мусор грузят тоннами

На этот раз к ней подключились жители частного сектора. Время для субботника выбрали самое подходящее – шесть часов утра. Работать в утреннюю прохладу намного комфортнее, чем в жару.

Работа нашлась для всех желающих: косили сухую траву, которая может загореться от брошенного окурка, обрезали кустарники и разросшиеся ветки деревьев, мешающие пешеходам, ликвидировали стихийные свалки, облагораживали клумбы. А еще собирали мусор вдоль обочин и непосредственно на проезжей части дорог. Все это делали охотно и без принуждения, понимая, что только силами коммунальных предприятий содержать в чистоте и порядке город, площадь которого составляет 1,2 тыс. кв. км, невозможно.

Результатом совместного труда стала очистка 30 улиц, включая клумбы и скверы, расположенные в их черте. Местная жительница Орынша Тажибаева утверждает, что участие в акции «Таза Қазақстан» принимает охотно, как и все ее соседи, дружно вышедшие на импровизированный субботник.

– У нас принято содержать в чистоте территорию вдоль забора, об этом заботятся хозяева без лишнего напоминания, – говорит Орынша Тажибаева. – Обидно, что прохожие бросают мусор, не желая донести до урны. Вот и получается, что убирать – мало, надо еще и поддерживать эту чистоту. Хочется верить, что старшие научат детей элементарному соблюдению порядка, и каждый будет думать, прежде чем что-то выбросить. Только тогда у нас везде будет чисто.

Большой магистральный канал Шымкента тоже очистили от мусора. Вдоль его русла работали десятки неравнодушных горожан и коммунальщиков, которых объединила экологическая акция «Чистый четверг», инициированная партией «Amanat».

Тут уже понадобилась специальная техника, при помощи которой из воды извлекали крупногабаритные отходы. Кто-то отправил их прямиком в русло, потратив, судя по всему, на это немало усилий, хотя намного проще было донести все это до легальной мусорной свалки. Говорить об утилизированных нерадивыми горожанами прямо в воду полиэтиленовых пакетах, пластиковых бутылках из-под напитков и прочем мелком бытовом мусоре даже не приходится. При отсутствии культуры и воспитания достаточно одного движения руки, чтобы причинить ущерб реке.

Председатель Каратауского районного филиала партии «Amanat» Кайрат Имашев считает, что с каждой очередной экологической акцией все больше людей объединяется в стремлении навести чистоту в городе и его окрестностях. Результат уже виден: в Шымкенте стало меньше стихийных свалок, опрятнее выг­лядят улицы и скверы. А это значит, что акция «Таза Қазақстан» должна продолжаться до тех пор, пока все не осознают, что жить в чистоте намного приятнее и комфортнее, чем спотыкаться о кучи мусора и перешагивать через брошенные бутылки.