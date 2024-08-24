Мусор грузят тоннами Таза Казахстан 24 августа 2024 г. 2:00 8 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент На пять тонн меньше стало мусора на городских улицах. Его за несколько часов собрали участники экологической акции «Таза Қазақстан», которая постепенно охватывает все новые территории Шымкента. фото автора На этот раз к ней подключились жители частного сектора. Время для субботника выбрали самое подходящее – шесть часов утра. Работать в утреннюю прохладу намного комфортнее, чем в жару. Работа нашлась для всех желающих: косили сухую траву, которая может загореться от брошенного окурка, обрезали кустарники и разросшиеся ветки деревьев, мешающие пешеходам, ликвидировали стихийные свалки, облагораживали клумбы. А еще собирали мусор вдоль обочин и непосредственно на проезжей части дорог. Все это делали охотно и без принуждения, понимая, что только силами коммунальных предприятий содержать в чистоте и порядке город, площадь которого составляет 1,2 тыс. кв. км, невозможно. Результатом совместного труда стала очистка 30 улиц, включая клумбы и скверы, расположенные в их черте. Местная жительница Орынша Тажибаева утверждает, что участие в акции «Таза Қазақстан» принимает охотно, как и все ее соседи, дружно вышедшие на импровизированный субботник. – У нас принято содержать в чистоте территорию вдоль забора, об этом заботятся хозяева без лишнего напоминания, – говорит Орынша Тажибаева. – Обидно, что прохожие бросают мусор, не желая донести до урны. Вот и получается, что убирать – мало, надо еще и поддерживать эту чистоту. Хочется верить, что старшие научат детей элементарному соблюдению порядка, и каждый будет думать, прежде чем что-то выбросить. Только тогда у нас везде будет чисто. Большой магистральный канал Шымкента тоже очистили от мусора. Вдоль его русла работали десятки неравнодушных горожан и коммунальщиков, которых объединила экологическая акция «Чистый четверг», инициированная партией «Amanat». Тут уже понадобилась специальная техника, при помощи которой из воды извлекали крупногабаритные отходы. Кто-то отправил их прямиком в русло, потратив, судя по всему, на это немало усилий, хотя намного проще было донести все это до легальной мусорной свалки. Говорить об утилизированных нерадивыми горожанами прямо в воду полиэтиленовых пакетах, пластиковых бутылках из-под напитков и прочем мелком бытовом мусоре даже не приходится. При отсутствии культуры и воспитания достаточно одного движения руки, чтобы причинить ущерб реке. Председатель Каратауского районного филиала партии «Amanat» Кайрат Имашев считает, что с каждой очередной экологической акцией все больше людей объединяется в стремлении навести чистоту в городе и его окрестностях. Результат уже виден: в Шымкенте стало меньше стихийных свалок, опрятнее выглядят улицы и скверы. А это значит, что акция «Таза Қазақстан» должна продолжаться до тех пор, пока все не осознают, что жить в чистоте намного приятнее и комфортнее, чем спотыкаться о кучи мусора и перешагивать через брошенные бутылки. #Шымкент #акция #экология #Таза Қазақстан