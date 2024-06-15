Мусор можно просто не покупать

Например, можно не брать в супермаркете одноразовые пакеты, а ходить за покупками с модной сумкой-шоппером. Не курить, чтобы не выбрасывать окурки и упаковку от сигарет. Не покупать кофе в пластиковых стаканчиках, а носить с собой термокружку. Этих правил придерживается экоактивист из Караганды Дамир Каримов. Он пропагандирует отказ от лишнего мусора во имя любви к своему городу, стране и ее неповторимой природе.

– У нас в стране принято проводить субботники. Но я считаю, что это бесполезная трата времени, – рассуждает эковолонтер Дамир Каримов. – Как написал Булгаков, разруха не в туалетах, а в головах. Пока не поменяется сознание людей, мы будем утопать в мусоре. Системное экологическое просвещение гораздо важнее разовых акций.

Экологические проблемы волновали нашего героя с юности. В школьные годы мечтал стать экологом, чтобы защищать окружающую среду. Поступив в вуз, он стал волонтером и вместе с единомышленниками участвовал в субботниках, сажал деревья, обучал школьников раздельному сбору мусора, читал лекции на экологические темы. Сейчас Дамир Каримов организовывает набирающие популярность экотимбилдинги, проводит экскурсии на предприятиях по переработке отходов и приучает карагандинцев сортировать мусор. Все это вписывается в рамки экологической концепции «Таза Қазақстан».

– Многие люди, к сожалению, считают, что незачем сортировать мусор, потому что его все равно смешают и вывезут на свалку, – говорит экоактивист. – Есть и такие, кто не верит, что в Караганде и даже в Казахстане в целом существуют мусороперерабатывающие заводы. Наша задача – показать, что они есть и что там работают люди, которые часами стоят у конвейера и сортируют наши с вами отходы. Это тяжелая и малоприятная работа.

Понятно, что даже после такой экскурсии мало кто станет раскладывать по разным ведрам пластиковые бутылки, обертки от конфет и кожуру от овощей. Даже дисциплинированные немцы и японцы приучались к раздельному сбору отходов десятилетиями. Поэтому нам надо начинать с малого. Дамир Каримов приводит в пример американскую семью Джонсонов, которая научилась жить без мусора, и призывает казахстанцев следовать принципу шести «П». Кстати, наш герой сам его придерживается.

– Первое «П» означает «переосмысли», – объясняет карагандинец. – Можно, к примеру, посмотреть фильм «Мусор», побывать на полигоне с отходами, ужас­нуться, увидев масштабы экологической трагедии. А потом подумать и спросить себя: «А что я могу сделать, чтобы меньше загрязнять среду вокруг себя?»

Второе «П» – это «перебейся». Иначе говоря, откажись от вредного и ненужного (от сигарет и одноразовой посуды до спонтанного шопинга). По большому счету, это ведь несложно.

– В нашей жизни не будет огромного количества мусора, если просто его не покупать, – констатирует простую истину Дамир Каримов. – И при этом не надо себя в чем-то ущемлять. Речь о том, чтобы отказаться от вредного в пользу полезного, от того, что навязано нам рекламой, и сделать осознанный выбор.

Третье «П» можно интерпретировать как «почини». Реклама настойчиво убеж­дает нас: выкинь старую бытовую технику и купи новую! Хотя можно было бы отдать сломанный пылесос или стиральную машинку в руки квалифицированному мастеру. После ремонта они будут служить вам дальше.

Следующий принцип – потребляй меньше. Нет, это не значит «экономь на себе». Скорее так: «умерь аппетиты». Если не можешь обойтись без пакетов, бери в супермаркете не два, а один. Покупай столько продуктов, сколько ты сможешь съесть, чтобы лишнее не портилось и его не пришлось выбрасывать.

Пятое «П» – это повторное использование. Вещам, которые уже не нужны, можно дать вторую жизнь: перешить, продать, подарить или отдать нуждающимся. Для этого существуют платформы с онлайн-объявлениями, гаражные распродажи и благотворительные организации.

Шестое «П» значит «переработай». Батарейки, аккумуляторы и лампы можно сдать на утилизацию. В Караганде работают пункты приема макулатуры, где вам еще и заплатят за книги, газеты, коробки и прочую бумагу. Есть в городе предприятие, которое забирает у населения неработающую бытовую технику. Здесь ее разбирают: из пластиковых корпусов делают крошку, стекло сдают на завод, а из плат извлекают металлы.

Экоактивист считает, что казахстанцам пора менять привычный образ жизни на экологичный. Для этого есть два пути. Первый связан с запретами и ограничениями. Можно по примеру других стран ввести огромные штрафы для тех, кто не сортирует мусор, но это вызовет недовольство и напряжение в обществе. Второй путь – добровольный.

– Я понимаю, что он более сложный и длительный, – делится своим мнением карагандинец Дамир Каримов. – Это путь к тому, чтобы люди захотели уважительно относиться к городу, к природе и перестали мусорить. Он мне больше нравится, потому что ведет через созидание к счастью.