Житель Стамбула будет выплачивать алименты на содержание котов после развода в течение 10 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: А.Аманжолова

По данным газеты Hürriyet, развод спустя два года в браке будет осуществлен по причине общей несовместимости супругов. При составлении соглашения о расторжении брака супруг внес пункт об оплате алиментов на содержание двух котов в размере 10 тыс. турецких лир (около 128 300 тенге) раз в три месяца на протяжении 10 лет.

Уточняется, что стороны не имеют друг к другу претензий и согласны на все условия.