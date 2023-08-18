Упал в гостях в септик и погиб мужчина в Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

В Акмолинской области мужчина погиб, упав в колодец для септика, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

16 августа в одном из населенных пунктов Шортандинского района, упав в септик, скончался 66-летний мужчина. Несчастный случай произошел ночью во дворе частного дома.

Известно, что пожилой человек приехал в гости к родственникам.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза.

Ранее в Акмолинской области от удара током во время ремонта водяного насоса погиб 35-летний мужчина.