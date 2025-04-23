В связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, МВД провело анализ всех автодорог и определило наиболее аварийно-опасные участки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Именно на этих отрезках внедряется новый подход — метод сужения дороги.

Он применяется в странах ОЭСР и США. Цель — не проверка, а исключительно профилактика. На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным.

Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь. Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.