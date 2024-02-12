МВК приняла ряд решений по поддержке казахстанских предприятий

Экономика, Правительство
28
Наталия Буланова
выпускающий редактор

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшей под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, рассмотрели и приняли ряд решений по поддержке отечественных предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В частности, вводится запрет на вывоз лома и отходов черных металлов через ж/д пункты пропуска «Жайсан» (Актюбинская область), «Аксу» (Костанайская область) и «Ауыл» (область Абай). Решение принято коллегиально на фоне сложившейся ситуации по нехватке сырья для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий и применения соседними странами ограничительных мер на вывоз металлолома.

По данным Министерства промышленности и строительства, общий объем сбора черного лома за 2023 год составил порядка 1,9 млн тонн при общей потребности внутреннего рынка в 3,9 млн тонн. Таким образом, мощности предприятий, перерабатывающих лом и отходы черного металла, в прошлом году были загружены в среднем на 35% от имеющейся мощности.

Также продлевается на полгода запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Данная мера принята с целью обеспечения национальной безопасности страны в сфере энергетики.

Рассмотрели на заседании МВК и проект Соглашения ВТО о правилах содействия инвестиционным мерам. Документ призван способствовать улучшению инвестиционного и делового климата, упрощению процедур для инвесторов при вложении средств в создание новых предприятий с учетом интересов развивающихся и наименее развитых стран. Государства-члены ВТО планируют принять совместную декларацию о завершении переговоров над Соглашением в ходе 13-ой Министерской конференции в Абу-Даби, запланированной на конец февраля 2024 года.

Поддержаны предложения о проведении повторного расследования и продлении до 26 декабря 2024 года действия антидемпинговой меры в отношении литых алюминиевых колесных дисков, ввозимых из КНР на территорию стран Евразийского экономического союза. Напомним, что 27 апреля 2024 года истекает срок 5-летней антидемпинговой пошлины на этот товар в размере 33,69% от таможенной стоимости, установленной решением Коллегии ЕЭК от 26 марта 2019 года.

Стоит отметить, что за это время в Казахстане значительно вырос объем собственного производства литых алюминиевых дисков: в 2022 году, по сравнению с 2018-м, рост производства составил 128%, увеличившись с 544 до 1 242 тонн, соответственно. За 10 месяцев 2023 года объем производства литых алюминиевых дисков составил 1 255 тонн.

Также участники заседания рассмотрели предложения по изменению ставок таможенных пошлин на ввоз эвкалиптовой целлюлозы, терефталевой кислоты и ее солей, высушенных кокосовых орехов.

#инвестиции #нефтепродукты #МВК #металл #предприятия #решения

Популярное

Все
Отечественные предприниматели, занятые в сфере мясной переработки, вынуждены отправлять на свалку тонны овечьих и коровьих шкур
Время разъяснений о времени
Семейские школьники разработали концепцию национальных игр
Мир во всех измерениях
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
Такие нужные школы
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Похолодание ожидается в Казахстане 12 февраля
Около 500 молодых специалистов получили жилье в рамках программы «С дипломом – в село!»
Трансформация СВМДА продолжается
Предупредить стихию
Более 100 человек искали потерявшегося в буран ребенка
Два земучастка в центре Алматы возвращены в госсобственность
С начала года в аэропорту Астаны изъяли более 2 тысяч запрещенных предметов
Скрывавшегося 13 лет убийцу задержали в Павлодарской области
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за их работу во время буранов
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Чистый воздух для городов и сел
Назначен заместитель управделами президента
Искусственный интеллект глазами юристов
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Правительство уходит в отставку - указ
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Наурыз как событие нового формата
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Сельский Айболит
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Канат Шарлапаев остается в правительстве
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Наш герой – Алдар Косе
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
В Семее горит торговый центр
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

Токаев дал ряд поручений Байханову по развитию Прииртышья
В корне изменить ситуацию: Бектенов поручил упростить и уск…
Qarmet изучает опыт по дегазации шахт до начала добычи угля
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сори…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]