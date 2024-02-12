МВК приняла ряд решений по поддержке казахстанских предприятий

На заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшей под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, рассмотрели и приняли ряд решений по поддержке отечественных предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В частности, вводится запрет на вывоз лома и отходов черных металлов через ж/д пункты пропуска «Жайсан» (Актюбинская область), «Аксу» (Костанайская область) и «Ауыл» (область Абай). Решение принято коллегиально на фоне сложившейся ситуации по нехватке сырья для загрузки отечественных перерабатывающих предприятий и применения соседними странами ограничительных мер на вывоз металлолома.

По данным Министерства промышленности и строительства, общий объем сбора черного лома за 2023 год составил порядка 1,9 млн тонн при общей потребности внутреннего рынка в 3,9 млн тонн. Таким образом, мощности предприятий, перерабатывающих лом и отходы черного металла, в прошлом году были загружены в среднем на 35% от имеющейся мощности.

Также продлевается на полгода запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Данная мера принята с целью обеспечения национальной безопасности страны в сфере энергетики.

Рассмотрели на заседании МВК и проект Соглашения ВТО о правилах содействия инвестиционным мерам. Документ призван способствовать улучшению инвестиционного и делового климата, упрощению процедур для инвесторов при вложении средств в создание новых предприятий с учетом интересов развивающихся и наименее развитых стран. Государства-члены ВТО планируют принять совместную декларацию о завершении переговоров над Соглашением в ходе 13-ой Министерской конференции в Абу-Даби, запланированной на конец февраля 2024 года.

Поддержаны предложения о проведении повторного расследования и продлении до 26 декабря 2024 года действия антидемпинговой меры в отношении литых алюминиевых колесных дисков, ввозимых из КНР на территорию стран Евразийского экономического союза. Напомним, что 27 апреля 2024 года истекает срок 5-летней антидемпинговой пошлины на этот товар в размере 33,69% от таможенной стоимости, установленной решением Коллегии ЕЭК от 26 марта 2019 года.

Стоит отметить, что за это время в Казахстане значительно вырос объем собственного производства литых алюминиевых дисков: в 2022 году, по сравнению с 2018-м, рост производства составил 128%, увеличившись с 544 до 1 242 тонн, соответственно. За 10 месяцев 2023 года объем производства литых алюминиевых дисков составил 1 255 тонн.

Также участники заседания рассмотрели предложения по изменению ставок таможенных пошлин на ввоз эвкалиптовой целлюлозы, терефталевой кислоты и ее солей, высушенных кокосовых орехов.