Казахстан придает особое значение дружбе с соседями - Президент

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахи испокон веков с большим уважением относились к своим соседям, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Соседи всегда были рядом, с ними делили и радости, и беды. В пословице «Принимая соседа, возвращаешь долг Богу» отражены и наша вера, и наши традиции. Это завет, оставленный нам нашими предками, качество, переданное нам от наших матерей. Традиция добрососедства нашего народа находит свое продолжение и в наши дни. Соседи, независимо от национальности, вероисповедания и языка, живут общими заботами и устремлениями. В результате традиции различных этносов, населяющих Казахстан, слились воедино и стали единым целым. Мы придаем особое значение укреплению дружбы с соседними странами», - сказал Президент.

Он добавил, что Казахстан поддерживает братские отношения со всеми соседними государствами.

«Россия — главный стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, — наши братья. С древних времен мы уважаем узбеков как своих собственных братьев. Туркмены для нас родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами», - добавил он.

Глава государства отметил, что между нами нет нерешенных вопросов.

«Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу. Недавно Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан достигли общего понимания по пограничному вопросу, который не решался много лет. Можно сказать, что подписано историческое соглашение, которое мы оцениваем, как большое достижение. Мы рады за братские государства, которые мы неизменно поддерживаем», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он продолжил, что в нынешнее неспокойное время единство и согласие, несомненно, приобретает особую ценность.

«Мир и стабильность – это не подарки, которые нам даровала судьба. Это результат нашей сплоченности и наших общих неустанных усилий. Лучшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в критические моменты. Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим. Они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Они возлагали цветы у посольства Азербайджана. Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявилась широта сердец, открытость и доброта наших соотечетсвенников. Милосердие, сострадание и доброжелательность — черты нашего национального характера. Мы должны хранить эти ценности и передать их подрастающему поколению», - отметил Президент.

#АНК #сессия #Дружба народов

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