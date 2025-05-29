«Мы знаем, что это такое»: Токаев – о последствиях ядерных взрывов

Президент
51
Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его словам, Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний

Фото: ortcom.kz

В ходе своего выступления на Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос угрозы и последствий ядерных катастроф, сообщает Kazpravda.kz

«Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сегодня Казахстан продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.

«Мы должны признать, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер. Текущая мировая ситуация продолжает меняться. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои. На фоне этой неопределенности стоит четкая задача сохранить налаженное сотрудничество и восстановить его в случае, если оно было нарушено. Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав. Недопустимы националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов. В то же время необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры. Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип «Единство в многообразии», - отметил Токаев.

 

#Токаев #оружие #ядерные взрывы

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Таяние ледников – проблема всего человечества
Нацелены на рост и развитие
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Вместо зеленых зон расширяются парковки
Трехдневная 13-я Казахстанская международная конференция по охране труда и промышленной безопасности KIOSH 2025 стартовала в Астане
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Медпомощь становится оперативнее
Осуществить мечту поможет государство
Равнение на «Келешек мектептері»
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Наступает беззаботная пора
Неограниченный потенциал партнерства
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Токаев переговорил с Путиным
О перспективах добычи меди рассказали Главе государства
Токаев обсудил с президентом Северной Македонии торгово-эко…
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Герм…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]