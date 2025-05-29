По его словам, Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний

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В ходе своего выступления на Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос угрозы и последствий ядерных катастроф, сообщает Kazpravda.kz

«Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сегодня Казахстан продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.