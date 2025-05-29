По его словам, Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний
В ходе своего выступления на Astana International Forum Глава государства Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос угрозы и последствий ядерных катастроф, сообщает Kazpravda.kz
«Сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тысяч ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая. Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала», - сказал Президент.
Он подчеркнул, что сегодня Казахстан продолжает выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия.
«Мы должны признать, что угрозы глобальной безопасности носят не только геополитический характер. Текущая мировая ситуация продолжает меняться. Растет протекционизм, тогда как мультилатерализм дает сбои. На фоне этой неопределенности стоит четкая задача сохранить налаженное сотрудничество и восстановить его в случае, если оно было нарушено. Казахстан рассматривает современный турбулентный мир через призму конструктивного взаимодействия. В нашей внешней политике мы опираемся на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав. Недопустимы националистическая гордыня и игнорирование исторических и культурных традиций народов. В то же время необходимо уважать право всех национальных меньшинств говорить на своих языках и развивать свои культуры. Поэтому мы в Казахстане решительно отстаиваем принцип «Единство в многообразии», - отметил Токаев.