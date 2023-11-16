На 25 млн тенге оштрафовали поставщиков программы "Артспорт" в Алматы

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Об этом сообщила прокуратура города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

По информации ведомства, при реализации программы "Артспорт" допущены системные недоработки, которые привели к массовым нарушениям – хищению денег, дефициту бюджета, оказанию некачественных услуг.

Прокуратура Алмалинского района выявила хищение бюджетных денег одним из поставщиков.

"Недоработка системы позволяла директору футбольного клуба вносить недостоверные сведения в акты выполненных работ. 30 мая 2023 года прокуратура района начала досудебное расследование в отношении директора клуба по хищению бюджетных средств. Приговором суда поставщик признана виновной в преступлении с наказанием в 3 года ограничения свободы", – сообщили в надзорном органе Алматы. 

Параллельно проверено, как спортивные клубы и культурные кружки соблюдают налоговое законодательство.

По данным надзорного органа, отдельные поставщики в период действия программы "Артспорт" не осуществили постановку в качестве плательщиков НДС. 

"Прокуратура внесла в департамент государственных доходов акт надзора. По результатам поставщики привлечены к административной ответственности на 25 млн тенге, штрафы оплачены", – добавили в пресс-службе. 

 

#программа #Алматы #нарушение #штраф #наказание #Артспорт

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