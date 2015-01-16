На 30% сокращены требования к бизнесу в Казахстане

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Порядка 30% требований, предъявляемых к бизнесу, были сокращены. Об этом заявила на брифинге в СЦК заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана Гульнар Курбанбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По ее словам, внесенные в некоторые законодательные акты РК изменения и дополнения по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности позволят казахстанским предпринимателям повысить конкурентоспособность и облегчить осуществление деятельности в условиях кризиса.
"Конец года ознаменовался для предпринимателей принятием нового документа
"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в РК". Принятие такого законодательного акта имеет большое значение. Внесенные изменения позволят упростить и улучшить ситуацию для предпринимательской деятельности. Речь идет о повышении конкурентоспособности казахстанского бизнеса. Для этого необходимо было сократить степень государственного регулирования отдельных предпринимательских процессов. В этой связи данный закон позволил сократить количество требований, предъявляемых субъектам предпринимательства", – пояснила Гульнар Курбанбаева.
"Работа была достаточно долгой. В течение года Национальная палата предпринимателей вела эту работу, – отметила она. – Из общего количества порядка 5 000 требований, предъявляемых к бизнесу, 1 800 были сокращены. Это порядка 30%. Далее стоял вопрос о сокращении разрешительных требований. И на сегодня еще на 30% идет процесс сокращения разрешительных процедур".
Заместитель председателя правления НПП пояснила, что одним из препонов для предпринимательской деятельности является необходимость осуществлять непроизводственные затраты и тем самым удорожать и ухудшать условия своего бизнеса.
"Сейчас мы ушли от целого ряда процедур, которые мешали бизнесу. Например, касательно смены целевого назначения земельного участка, допустим, если вместо ресторана вы хотите открыть салон красоты. Раньше приходилось обращаться в местные органы власти и ожидать решения не 2 месяца, как положено по закону, а год или больше. Теперь этого делать не нужно. Мы определили в земельном кодексе 4 зоны с точки зрения осуществления деятельности – коммерческая, социальная, жилищная и иная. Теперь любой бизнес попадает в зону коммерческой деятельности и перепрофилировать земельный участок можно без разрешения властей. Главное, чтобы он соответствовал характеристике коммерческой зоны", – пояснила Гульнар Курбанбаева.
Другое изменение коснулось сдачи в эксплуатацию построенных объектов . С 1 января 2016 года объекты будут приниматься в эксплуатацию самим заказчиком, самим подрядчиком с участием представителей технического надзора. Это повышает ответственность тех, кто его заказывает и строит.
Кроме того, законом предусматривается введение института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен будет назначаться президиумом НПП РК на четыре года.
Также НПП будет осуществлять шаги по дальнейшему совершенствованию системы поддержки предпринимателей. В частности, в регионах предлагается определить центры обслуживания предпринимателей "единым окном".