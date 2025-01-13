На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Компания допустила экологические нарушения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Мангистауской области выявлены грубые нарушения в деятельности АО «Мангистаумунайгаз». Компания сбрасывала сточные воды в недра, а также накопливала буровые отходы без установления соответствующих лимитов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

По принятым прокурорами мерам, постановлением суда от 4 декабря 2024 года компания привлечена к адмответственности с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд тенге.

Судебный акт вступил в законную силу.

«Аналогично установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти. По данному факту 11 декабря 2024 года компания также привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге», – добавили в госоргане. 

#штраф #отходы #Мангистаумунайгаз

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