На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»

Компания допустила экологические нарушения
Прокуратурой Мангистауской области выявлены грубые нарушения в деятельности АО «Мангистаумунайгаз». Компания сбрасывала сточные воды в недра, а также накопливала буровые отходы без установления соответствующих лимитов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
По принятым прокурорами мерам, постановлением суда от 4 декабря 2024 года компания привлечена к адмответственности с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд тенге.
Судебный акт вступил в законную силу.
«Аналогично установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти. По данному факту 11 декабря 2024 года компания также привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1,2 млрд тенге», – добавили в госоргане.