На 500 млн тенге оштрафовали крупного поставщика ГСМ в Алматы

Прокуратура Алматы выявила признаки злоупотребления доминирующим положением в деятельности ТОО, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, в ходе проверки установлено, что товарищество, злоупотребляя монопольным положением, необоснованно ограничивало отдельным субъектам реализацию бензина и дизельного топлива, что противоречит требованиям ст. 159 КоАП «Монополистическая деятельность».
По акту прокурорского надзора уполномоченным органом в сфере конкуренции в отношении поставщика составлен протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 5% от дохода.
«Согласно постановлению специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы товарищество привлечено к административной ответственности. После оставления апелляции решение суда не изменилось, вся сумма штрафа в размере 542,9 млн тенге оплачена в государственный бюджет», — проинформировали в прокуратуре Алматы.