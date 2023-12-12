На 500 млн тенге оштрафовали крупного поставщика ГСМ в Алматы

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Как сообщается, в ходе проверки установлено, что товарищество, злоупотребляя монопольным положением, необоснованно ограничивало отдельным субъектам реализацию бензина и дизельного топлива, что противоречит требованиям ст. 159 КоАП «Монополистическая деятельность».

По акту прокурорского надзора уполномоченным органом в сфере конкуренции в отношении поставщика составлен протокол об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 5% от дохода.