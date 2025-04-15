На заседании Правительства министр транспорта Марат Карабаев проинформировал о том, что в рамках противопаводковых мероприятий приняты все соответствующие меры по недопущению разрушений на транспортной инфраструктуре, сообщает Kazpravda.kz
По его данным, в прошлом году в ходе капитального и среднего ремонтов на дорогах республиканского значения устроено 227 водопропускных труб. В этом году ведется устройство еще 302 водопропускных труб, работы будут завершены в текущем году.
Проведен капитальный ремонт на 4 мостах в Восточно-Казахстанской области, завершается капремонт 2 мостов в Акмолинской и Костанайской областях.
Кроме того, очищены от снега и льда порядка 8 тыс. труб; подготовлено 100 тыс. кубических метров инертных материалов, из которых использованы 40%; установлены сигнальные знаки на бровке дорожного полотна на паводкоопасных участках.
- В результате принятых мер, паводковый период проходит в штатном режиме, не допущено разрушений дорожного полотна и искусственных сооружений, - сообщил министр транспорта. - В настоящее время ведено ограничение движения транспортных средств на объездной дороге города Петропавловск. Обеспечен альтернативный проезд.
На паводкоопасных участках продолжается круглосуточное наблюдение. Закреплено порядка 1 тыс. ед. специализированой техники. Для мониторинга ситуации круглосуточно функционирует Ситуационный центр Министерства и диспетчерская служба «КазАвтоЖола».
Совместно с территориальными органами МЧС проверено состояние 83 водохранилищ и плотин, расположенных выше железнодорожного полотна. Проведены буровзрывные работы по дроблению льда и спуску снежных лавин по шести дистанциям пути.
- В настоящее время пропуск талых вод осуществляется в штатном режиме. Обеспечено круглосуточное дежурство на 673 паводкоопасных участках. Скопление воды наблюдается в Акмолинском и Костанайском областях. Угрозы подтопления железнодорожных путей и затруднения в движении поездов отсутствуют. Прохождение паводкового периода находится на контроле, принимаются все необходимые меры, - резюмировал Марат Карнабаев.