На заседании Правительства министр транспорта Марат Карабаев проинформировал о том, что в рамках противопаводковых мероприятий приняты все соответствующие меры по недопущению разрушений на транспортной инфраструктуре, сообщает Kazpravda.kz

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По его данным, в прошлом году в ходе капитального и среднего ремонтов на дорогах республиканского значения устроено 227 водопропускных труб. В этом году ведется устройство еще 302 водопропускных труб, работы будут завершены в текущем году.

Проведен капитальный ремонт на 4 мостах в Восточно-Казахстанской области, завершается капремонт 2 мостов в Акмолинской и Костанайской областях.

Кроме того, очищены от снега и льда порядка 8 тыс. труб; подготовлено 100 тыс. кубических метров инертных материалов, из которых использованы 40%; установлены сигнальные знаки на бровке дорожного полотна на паводкоопасных участках.

- В результате принятых мер, паводковый период проходит в штатном режиме, не допущено разрушений дорожного полотна и искусственных сооружений, - сообщил министр транспорта. - В настоящее время ведено ограничение движения транспортных средств на объездной дороге города Петропавловск. Обеспечен альтернативный проезд.

На паводкоопасных участках продолжается круглосуточное наблюдение. Закреплено порядка 1 тыс. ед. специализированой техники. Для мониторинга ситуации круглосуточно функционирует Ситуационный центр Министерства и диспетчерская служба «КазАвтоЖола».

Совместно с территориальными органами МЧС проверено состояние 83 водохранилищ и плотин, расположенных выше железнодорожного полотна. Проведены буровзрывные работы по дроблению льда и спуску снежных лавин по шести дистанциям пути.