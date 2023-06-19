На какие услуги чаще всего жалуются казахстанцы – данные Минторговли

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По его словам, в триаде "гражданин – бизнес – государство" положение потребителя оставляет желать лучшего, о чем говорят результаты мониторинга этой сферы. Количество обращений о нарушениях прав потребителей ежегодно растет на 20%. В 2022 году министерство рассмотрело более 30,2 тыс. обращений.

Аналогичная ситуация наблюдается и по иным госорганам. За 2022 год поступило порядка 50 тыс. обращений.

Антилидерами по удельному весу обращений являются: розничная торговля – 48%; бытовые услуги – 19%; электронная торговля – 9%; услуги ЖКХ – 5,6%.

Наибольший рост обращений произошел в сферах: общественного питания – на 188%; услуг транспорта – на 143%; медицинских услуг – на 113%; услуг связи – на 102%.

При этом, как отметил министр, следует понимать, что количество жалоб потребителей не отражает фактическое состояние дел, так как не все граждане, чьи права и законные интересы нарушены, обращаются в госорганы, что подтверждается проведенными социологическими исследованиями.

Так, жители страны в большинстве не удовлетворены: медицинскими услугами – 39,3%; услугами связи (интернет провайдеров) – 33,3%; городским общественным транспортом – 30,7%; услугами общественного питания – 24,4%.

Определились и самые злободневные сферы нарушений прав потребителей в регионах. В этой связи госорганам необходимо провести анализ выявления корневых причин недовольства граждан в регулируемых ими отраслях.

"Представленная динамика обращений потребителей говорит не только о росте нарушений прав потребителей, но и о повышении потребительской культуры, показывающей реальную картину потребительского настроения, в том числе о подлинной ситуации заполнения субъектами рынка некачественными товарами и услугами", - сказал Жумангарин на заседании Правительства.

По его данным, в прошлом году из общего количества поступивших обращений: по 44,8% была оказана консультационно-правовая помощь; по 43,7% приняты положительные решения; потребителям возвращены 786 млн тенге.