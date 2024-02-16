В ТРЦ и на рынках страны пройдут пожарно-тактические учения

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Согласно информации, подразделения МЧС в торгово-развлекательных центрах, торговых домах и рынках проведут профилактические мероприятия по соблюдению законодательства в сфере пожарной безопасности, в том числе встречи с владельцами и арендаторами с выдачей рекомендаций.

На крупных объектах торговли будут проведены пожарно-тактические учения.

Профилактическая акция продлится до 23 февраля. МЧС призывает предпринимателей соблюдать меры пожарной безопасности.

Напомним, 7 февраля более 19 часов пожарные боролись с огнем, охватившем торговый дом "Акшын". Вице-премьер Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея. Известно, что пострадавшим при пожаре в Семее предпринимателям дадут отсрочки и льготы.