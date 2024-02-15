Пострадавшим при пожаре в Семее предпринимателям дадут отсрочки и льготы

Представитель уполномоченного по правам человека по области Абай и бизнес-омбудсмен окажут правовую помощь предпринимателям, пострадавшим от пожара в Семее, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДЧС области Абай

Представители БВУ и коммунальных предприятий Семея выразили готовность к предоставлению отсрочек и льгот пострадавшим.

Кроме того, представитель уполномоченного по правам человека Дулат Жумагельдин и бизнес-омбудсмен Наиль Мамараев проведут совместные мероприятия по защите прав и свобод пострадавших лиц.

Напомним, в ночь 6 февраля 2024 года в торговом центре «Акшын» города Семей произошел пожар, в результате которого предпринимателям был нанесен крупный материальный ущерб. Многие из них фактически лишились своего бизнеса.

Более 19 часов пожарные боролись с огнем, охватившем торговый дом "Акшын". Вице-премьер Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея.