Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея

Вопросы ликвидации последствий пожара в крупном торговом центре города Семей (ТОО «Корпорация Ақшың») рассмотрены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: пресс-служба правительства

С докладами о принимаемых мерах выступили аким области Абай, руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, а также национальной экономики.

В ходе совещания было отмечено, что по состоянию на 20:55 часов 6 февраля пожар ликвидирован, площадь возгорания составила 6,9 тыс. кв. метров – 87,5% всего здания. На месте организовано оцепление всей территории, осуществляется дневное и ночное патрулирование.

Сотрудниками полиции и органов государственной противопожарной службы ДЧС области Абай начато соответствующее расследование.

Роман Скляр поручил установить причины происшествия и объем причиненного ущерба, а также принять все необходимые меры по ликвидации последствий пожара. Ситуация находится на постоянном контроле правительства.



