На пороге больших перемен

Планов – громадье

В начале этого года в области Абай по Указу Главы государства созданы два новых района – Жанасемейский и Маканчинский. В одном из них – Жанасемейском – побывала собственный корреспондент «Казахстанской правды».

Жанасемейский район объе­диняет 12 сельских округов – Абралинский, Айнабулакский, Акбулакский, Алгабасский, Иртышский, Новобаженовский, Озерский, Приречный, Жиеналинский, Достыкский, Караоленский и Кокентауский. В районе 30 населенных пунктов и два поселка – Шульбинск и Чаган. Численность населения района составляет 20,5 тыс. человек, общая площадь территории – 2 708,32 тыс. га.

Планов по развитию нового района, как говорится, громадье. Руководит Жанасемейским райо­ном молодой, энергичный аким Руслан Базарбаев. И команда у него в основном состоит из молодых специалистов. Аким не сидит на месте, а постоянно в разъездах и встречается с населением. Формат встреч Руслан Базарбаев изменил сразу же, как только вступил в должность. Он не зачитывает доклады с показателями и планами на перспективу, а предпочитает выслушать людей и найти решение наболевших проблем.

Архитектура Чагана – небольшие домики

Несмотря на то что район соз­дан недавно, в текущем году планируется реализовать несколько ключевых проектов, среди которых восстановление водоснабжения в поселке Чагане и строительство Дома культуры в поселке Шульбинске. В поселке Булаке проведено уличное освещение, а в нескольких сельских округах завершены работы по реконструкции домов культуры. В Шульбинске при поддержке инвесторов открыт современный спортивный модуль.

Самым актуальным вопросом для района является обеспечение питьевой водой. К примеру, в селе Чекоман несколько лет подряд велось строительство водопроводных сетей. Но из-за недобросовестных подрядчиков люди так и не получили чистую питьевую воду. В этом году ситуация в корне поменялась: работы по строительству выполнены уже на 70%, и в следующем году останется подвести воду к домам.

– Обеспечение питьевой водой населенных пунктов Жанасемейского района является приоритетом. Стоит отметить, в рамках программы «Ауыл бесігі» идет модернизация системы водоснабжения в селах Чаган, Алгабас, Акбулак и Приречное, – рассказывает Руслан Базарбаев. – В текущем году в регионе проложено более 60 километров водопровода. В планах – прокладка более 20 километров дополнительных водопроводов и установка около 50 колодцев и пожарных гидрантов в Акбулакском и Алгабасском округах.

Вторая жизнь Чагана

О поселке Чаган стоит рассказать отдельно. Находится он в 86 км от Семея, занимая довольно небольшую территорию. Он начал свое существование в 50-х годах XX века, когда рядом строился военный городок и железнодорожная станция. Постепенно на этих землях стали селиться железнодорожники, и поселок стал обрастать домами. Чаган сегодня – небольшой пристанционный поселок с населением около 600 человек. Его архитектурный облик – это в основном небольшие по квадратуре одноэтажные двухквартирные дома. Самые «новые» из них были построены в 1983 году. С того времени строительство домов в Чагане остановилось и возобновилось лишь в нынешнем году. Сегодня возводят два новых дома для многодетных семей.

Еще зимой поселок Чаган, несмотря на достаточную отдаленность от Семея, входил в его состав, но с 1 января 2024 года перешел в состав Жанасемейского района и теперь независим от города.

– Сейчас мы носим название поселка. Но, оказывается, в админис­тративно-территориальном законе статус поселка не позволяет жителям пользоваться сельскими программами. То есть жители не могут воспользоваться программами «С дипломом – в село» и «Ауыл ел бесігі». Поэтому мы намерены менять статус поселка на село. Тогда жители будут иметь право на государственные субсидии и льготы, – говорит аким поселка Ирина Попова.

В настоящее время новую жизнь поселку решили предложить инвесторы. Здесь ожидается строительство селекционно-гиб­ридного центра и комбикормового завода – проекты, которые могут создать около 140 рабочих мест. Эти предприятия станут основой для экономического рос­та и увеличения поступлений в местный бюджет.

Также одним из важных моментов является меморандум, заключенный с инвесторами и предусмат­ривающий выделение ежегодных средств в размере 40 млн тенге на развитие поселка. Эта возможность, ранее казавшаяся недосягаемой, позволит повысить качество жизни местного населения.

– Сейчас к нам заходят инвесторы. Будут построены два крупных предприятия. Ждем только решения по земельным вопросам, после чего начнется строительство. Запуск селекционно-гибридного центра ожидается во втором полугодии 2025 года, а комбикормового – во втором квартале 2026 года. Еще лет пять назад никто и не думал о том, что в Чагане может появиться предприятие. А теперь мы с инвесторами подписали меморандум о социальной поддержке. Ежегодно на развитие поселка нам будут перечислять по 20 миллионов с объекта. Получается, ежегодно на развитие поселка мы будем получать 40 миллионов тенге. Первым делом пустим эти средства на асфальтирование дорог. До этого момента я не видела смысла начинать делать дороги, потому что в проекте у нас было проведение централизованного водопровода. В противном случае, получилось бы нерациональное использование средств, – рассказывает аким поселка Ирина Попова.

В уходящем году в Чагане уже реализовано два больших проекта: установка уличного освещения и проведение централизованного водопровода.

– Мы осветили пять основных улиц, где раньше горело всего 10 фонарей, а теперь их 76. Также начали проводить централизованный водопровод. В итоге весь поселок, а у нас 130 дворов, будет обеспечен центральным водопроводом, – говорит аким Чагана.

Не остаются в стороне и вопросы благоустройства поселка. Сегодня особой гордостью местных жителей является небольшой, но очень аккуратный парк. Кроме того, в их распоряжении футбольное поле и детские площадки.

Одну из площадок, к слову, аким Чагана отказалась принимать у подрядчиков, поскольку, по мнению жителей, объект не соответствует требуемым нормам. Вместо разнообразных сооружений – каруселей-качелей, а также спортивных тренажеров – сплошь установлены одни турники.

Занялись в поселке и экологическими вопросами. Так, в Чагане состоялся процесс зарыбления Иртыша молодью сибирского осетра. Работа была проведена дважды: в 2023-м и в ноябре текущего года. Главная цель этой инициативы – сохранение генофонда, так как популяция ценной рыбы практически исчезла.

В настоящее время в Чагане нет детского сада. В местной школе обучаются 56 человек, однако, по мнению местных властей, с развитием поселка ожидается и приток населения. А потому в планах – строительство новых объектов.

– Надеемся, что в следующем году у нас начнется строительство малокомплектной школы и детского сада – два в одном. Имеющееся здание не типовое, а перестроенное под школу, – говорит аким поселка.

На железной дороге работают в основном мужчины, а женщины поселка сидят дома. Но в ближайшее время и у домохозяек, наконец, появится возможность выйти на работу и зарабатывать самостоятельно. Ведь новое производство, которое запустят в поселке, будет полуавтоматизированным, соответственно, 70% женщин смогут трудоустроиться, что, в свою очередь, положительно повлияет на финансовую ситуацию в семьях.

Сервисные заведения в Чагане не столь распространены. В поселке сегодня всего пара продуктовых магазинов, однако в ближайшем будущем предприниматели надеются развить придорожный сервис.

– По направлению Курчатов – Семей придорожного сервиса практически нет, поэтому здесь стараются делать акцент на этой сфере, – заключает аким Чагана Ирина Попова.

В поселке в основном работают мужчины

Пока еще маленький, но многообещающий и уж точно заслуживающий внимания поселок Чаган стоит на пороге больших перемен. С помощью инвесторов и при поддержке местной власти он может стать примером того, как небольшие населенные пункты могут успешно развиваться, привлекая новых людей и создавая возможности для будущих поколений. Как отмечают в местном акимате, теперь как никогда важно сохранять ту сплоченность и дух сообщества, которые помогали Чагану преодолевать трудности и стремиться к светлому будущему.