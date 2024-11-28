На пути к углеродной нейтральности

Об этом заявили представители Министерства экологии и природных ресурсов РК и НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» в ходе пресс-конференции, прошедшей в Астане и посвященной итогам COP29. В ходе мероприятия журналистов проинформировали о ключевых моментах, достигнутых на важном климатическом саммите.

Напомним, что Конференция ООН по климату (СОР29), в которой приняли участие представители почти 200 стран, завершилась недавно в Баку. Площадка служит важным инструментом для принятия коллективных решений, направленных на борьбу с изменением климата, и выступает ареной для проработки эффективных мер по защите нашей планеты.

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев подчеркнул важность такого рода мероприятий в плане влияния на мировую климатическую политику.

– Климатические изменения не знают границ. Мы все должны объединить усилия для борьбы с глобальным вызовом, – отметил спикер.

В свою очередь заместитель председателя правления Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Бекежан Жакеев отметил, что Казахстан активно участ­вовал в работе COP29 и представил делегатам конференции свои инициативы и дос­тижения в области устойчивого развития и борьбы с изменением­ климата.

– В рамках подготовки и проведения COP29 мы координировали работу павильона Казахстана и обеспечивали его содержательное наполнение. Центр стал площадкой для проведения ряда презентаций и дискуссий, посвященных ключевым аспектам климатической повестки, – подчеркнул эксперт.

Особое внимание в павильо­не Казахстана было уделено инициативам, направленным на декарбонизацию экономики. Среди представленных проек­тов – планы по развитию возобновляемых источников энергии, улучшению энергоэффективнос­ти, модернизации промышленности и достижению к 2060 году углеродной нейтральности.

Также в рамках панельных сессий экологи из Казахстана не только обозначили важнейшие проб­лемы, но и презентовали ряд инициатив, которые успешно реализуются в нашей республике. В частности, был представлен проект в аграрном секторе – методология Ecosystemic Regenerative Agriculture (ERA), позволяющая восстанавливать плодородие почв и повышать устойчивость сельского хозяйства к климатическим изменениям.

Презентация проекта по удалению углерода, который будет осуществлен в Казахстане в рамках обновленного Национально-определенного вклада (NDC 3.0), вызвала неподдельный интерес у международных экспертов.

Кроме того, во время международной конференции было заявлено, что корпорация «Казах­мыс» выделит 5 млн долларов на осуществление ряда важных экологических проектов. Они будут направлены на исследование экосистемы озера Балхаш, устойчивое управление водными ресурсами, мониторинг биоразнообразия и качества воды. Особое внимание будет уделено проблемам, связанным с Каспийским морем.

В ходе одной из дискуссий вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев подчеркнул необходимость сохранения этого важного водоема и изучения причин снижения уровня воды. Казахстанская сторона предложила усилить сотрудничество прикаспийских стран, начать совместные научные исследования для прогнозирования изменений и выработки эффективных мер адаптации, а также разработать комплексную стратегию по снижению негативного воздействия изменения климата на морскую среду и прибрежные зоны Каспийского моря.

Одним из важных достижений конференции стало решение о том, что в 2026 году Казахстан примет региональный климатический саммит. Он станет важной платформой для разработки совместных стратегий и решений, направленных на борьбу с климатическими изменениями в Центральной Азии и за ее пределами.

Кроме того, было заявлено о запуске в рес­публике инициатив в сфере сельского хозяйства, направленных на развитие карбонового земледелия. Эксперты отметили, что на значительной части территории Казахстана наблюдается процесс деградации почвы. Новый метод поможет снизить выбросы парниковых газов, а также улучшить качество земель.

– Также благодаря ему можно улучшить плодородие почв, повысить урожайность, – пояснила директор по развитию Chapter Zero Kazakhstan Наталья Бачинская. – На полях COP наша организация помогла заключить соглашение между Министерством экологии и стандартом карбонового земледелия «Ормакс». Суть в том, чтобы достичь цели, которые поставил перед собой Казахстан. Они обозначены в Стратегии по достижению углеродной нейтральности.

Кроме того, Казахстан представил двухгодичный отчет по транспарентности, который является частью глобальной климатической повестки. Аналогичную работу проделали Япония, Испания, Турция, Сингапур и Нидерланды. Это является важным подтверждением лидерства нашей страны в Центрально-Азиат­ском регионе в достижении целей Парижского соглашения.

Саммит COP29 стал важным этапом в реализации глобальных климатических обязательств, и Казахстан успешно включился в эту работу, предлагая эффективные решения и инициативы, способствующие устойчивому развитию и борьбе с изменением климата.