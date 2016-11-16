Не упустить время



Сама жизнь ставила перед Казахстаном новые задачи – хотя до наступления финансового кризиса, охватившего весь мир, оставался еще год, в воздухе уже концентрировалась некая тревожность. Становилось ясно, что для разработки стратегии перспективного экономического развития страны оставалось совсем немного времени, а от правильности принятых решений будет зависеть будущее суверенного государства. На Казахстан легла новая региональная и геополитическая ответственность, и ошибиться в этот момент было бы равносильно провалу экономической независимости. В своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом мире», обнародованном 28 февраля на совместном заседании палат Парламента, Глава государства подчеркнул, что для эффективного решения новых задач в условиях, которые задавала мировая финансовая система, наша страна должна ставить перед собой еще более амбициозные задачи, чем на заре суверенитета.

В связи с этим Президент обозначил 30 направлений внутренней и внешней политики в рамках шести основных приоритетов: интеграция в мировую экономику через определение и использование существующих, а также формирование новых конкурентных преимуществ, диверсификация, инфраструктурное развитие и создание основ высокотехнологичной индустрии, обеспечение международных стандартов образования и профессиональной переподготовки, соответствующих динамике и перспективам развития рынка труда. А также современная социальная политика, ориентированная на запросы и нужды людей и создание рабочих мест.

– Современные вызовы и угрозы настоятельно требуют более динамичной модернизации всей системы социально-экономических и общественно-политических отношений, что позволит Казахстану сохранять свои лидирующие позиции на постсоветском пространстве и в Центральной Азии, стать одним из наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся государств мира, – говорил Глава государства.

Диверсификацию экономики и увеличение экспортных возможностей страны нужно начинать именно с агропромышленного комплекса, считал Президент страны. Вскоре были обозначены основные задачи по развитию села и даны конкретные поручения по их выполнению. Позже, во время встречи с хлеборобами ОПХ «Заречное» в Костанайской области, получившими рекордный урожай зерна, Глава государства подчеркнул, что все сегодняшние достижения – прямое свидетельство того, что оказанная селу поддержка была правильным шагом. В рамках усилий, направленных на ускорение темпов диверсификации экономики, расширение преобразований в агропромышленном комплексе, была принята Концепция устойчивого развития АПК до 2010 года. В агропромышленный комплекс страны в течение 2007–2010 годов планировалось вложить более 460 млрд тенге.

Важную роль в стабилизации ситуации на отечественном финансовом рынке сыграли оперативные меры Правительства по созданию финансового пула для поддержки банков второго уровня в размере 4 млрд долларов, изыс­канные в процессе уточнения республиканского бюджета на 2007 год. Эти средства были направлены, во-первых, на защиту прав граждан – участников долевого строительства и недопущение снижения стабильности ипотечного рынка, во-вторых, на продолжение финансирования проектов малых и средних предприятий на приемлемых для них условиях. Эти своевременно принятые меры позволили оперативно снять социальную напряженность, возникшую, когда огромное количество строительных компаний, привлекших средства дольщиков, обанкротились, не выдержав колебаний рынка.

В течение всего года Президент жестко требовал остановить спекулятивный рост цен на продовольствие. Одновременно были приняты меры для защиты социально уязвимых слоев населения, в том числе путем направления на их поддержку дополнительных 36 млрд тенге из доходов местных бюджетов.

Проведенная работа дала результат. В октябре на международной конференции, посвященной 10-летию Стратегии «Казахстан-2030», были подведены промежуточные итоги реализации этого важного программного документа. «В эти 10 лет на основе стратегии мы смогли сделать качественный прорыв в своем развитии. Сделали тот объем работы, на который у многих стран ушло не одно десятилетие. Сегодня мы можем с полным основанием заявить, что Стратегия «Казах­стан-2030» полностью подтвердила свою жизнеспособность и эффективность», – было сказано в обращении Президента к участникам конференции.

Расширяя полномочия, повышая ответственность

Сначала – экономика, потом – политика: этой стратегии Президент страны и все казахстанцы придерживались, начиная с момен­та обретения независимости. Однако в условиях проявления первых кризисных явлений в мировой экономике стало ясно, что стране нужна открытая и, главное, мобильная система законодательной и исполнительной власти, способная оперативно реаги­ровать на колебания рынка и брать на себя ответственность за будущее страны. Главной целью политических преобразований должно было стать движение к такой современной демократической форме власти, которая сможет обеспечить наиболее эффективную систему управления обществом и государством, одновременно сохраняя политическую стабильность в стране и обеспечивая все конституционные права и свободы граждан.

В 2007 году Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым была инициирована Конституционная реформа, которая существенно преобразовала Парламент. Поправки в Основной закон, которые Глава государства вынес на рассмотрение депутатов Парламента 16 мая, предполагали перераспределение властных полномочий и ответственности, повышение роли главного законодательного органа страны, увеличение числа депутатов Мажилиса и Сената, снижение срока действия президентских полномочий с 7 до 5 лет.

– Я предлагаю пойти по пути таких изменений в Конституцию, когда республика остается президентской, но с существенным расширением полномочий Парламен­та. Это трансформирует модель нашей республики из президентской в президентско-парламентскую, – говорил Глава государства, отмечая, что это – логическое завершение масштабной работы по реализации Общенациональной программы политических реформ, глубоких изменений в правовом пространстве нашей страны.

Поправки в Конституцию были приняты 21 мая. Спустя месяц последовало сложение Мажилисом своих полномочий и назначение новых выборов, которые состоялись 18 августа. В результате реформы Ассамблея народа Казахстана обрела конституционный статус как организация, обеспечивающая представительство различных этнических групп в общественно-политической жизни. С 2007 года в каждом новом созыве Мажилиса присутствуют девять депутатов от АНК.

Благодаря Конституционной реформе значительно расширились полномочия законодательного органа в формировании Правительства, Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета и в целом в вопросах утверждения и контроля за исполнением бюджета. Впервые парламентарии приняли непосредственное участие в подготовке Программы Правительства на 2007–2009 годы, будучи приглашенными на коллегии министерств, ведомств, национальных холдингов и расширенное заседание Кабмина. Что касается главного финансового документа республики, то в соответствии с обновленной Конституцией Мажилис и Сенат впервые рассматривали его каждый самостоятельно, а не на совместных заседаниях.

Авторитет и интеграция

Символично, что именно в год реализации Конституционной реформы Казахстан получил ярчайшее доказательство призна­ния мировым сообществом реальных успехов страны в построении демократического общества. 29–30 ноября в Мадриде состоялся Совет министров иностранных дел стран – участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором было принято решение предоставить Казахстану пост председателя ОБСЕ в 2010 году. В пользу кандидатуры нашей страны проголосовали все 56 государств – членов Организации.

– Казахстан – это первая страна в СНГ, это первая тюркская страна, это первая страна, исторически принадлежащая цивилизационному ареалу ислама, наконец, это первая азиатская страна, которая возглавит ОБСЕ. Поэтому это наша общая победа, – говорил Глава государства, обращаясь к казахстанцам.

Внешнеполитическая рабочая повестка дня Главы государства была насыщенной в том году. Но один из главных приоритетов в ней традиционно отдавался сот­рудничеству на пространстве СНГ и претворению в жизнь идеи евразийской интеграции. Мысль о создании экономического союза между странами, связанными едиными границами, все четче оформлялась в перспективных планах межрегионального взаимо­действия. Впереди был Таможенный союз, преобразованный в Евразийский экономический союз, а пока в 2007 году Нурсултан Назарбаев выступал на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге с предложениями реформирования Содружества и активизации интеграционных процессов на его пространстве. В своем докладе он особо подчеркнул важность объединения естественным путем на основе принципа добровольности, четкой стратегии и реально достижимых целей.

– Для меня, – заметил он, – такая цель ясна. Это создание общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы – то есть всего того, что можно назвать единым экономическим пространством, – сказал Президент.

А уже 6 октября на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС были подписаны докумен­ты, предполагающие создание Таможенного союза в формате «Беларусь – Казах­стан – Россия» и закладывающие фундамент для формирования единой таможенной территории с согласованной торговой политикой по отношению к третьим странам и без каких-либо ограничений и барьеров. Среди подписанных документов особое значение имел Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор об учреждении ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года, принятие которого закрепляет статус Межгосударственного совета ЕврАзЭС в качестве высшего органа Таможенного союза, а Суда Сообщества – как органа по разрешению споров.

Таким образом, можно сказать, что 2007 год стал рубежным не только для нашей страны, но и всего геополитического пространства. Мир ощутил первые признаки грядущего мирового финансового кризиса, и нам предстояло выбрать стратегию развития, определяющую будущее страны. Время показало, что Казахстан не только выстоял в непростой период, но и открыл новые возможности для экономического роста.