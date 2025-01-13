На семь лет осудили жителя столицы за неоднократную дачу взятки

Ранее за это преступление ему был назначен денежный штраф в размере 240,3 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужденный предоставил судебному исполнителю копии квитанций о частичном погашении штрафа на сумму 196 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

В ходе анализа прокуратурой района Нура выявлено, что данная сумма в доход государства не поступила, и штраф не оплачен.

Установлено, что квитанция была подделана.

По указанию прокуратуры района судебный исполнитель обратился в суд о замене штрафа лишением свободы, которое удовлетворено.

Судом наказание в виде штрафа заменено на 7 лет лишения свободы.

По факту предоставления поддельных квитанций проводится проверка.