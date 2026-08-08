В Карнаке открыт Дом дружбы

Хорошая новость
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В поселке Карнак близ города Кентау введен в эксплуатацию Дом дружбы, который станет современной площадкой для развития общественного согласия, межэтнического взаимодействия и культурной жизни региона.

фото пресс-службы облакимата

Открытие нового объекта стало очередным шагом в реализации государственной политики по укреп­лению единства народа Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость дальнейшего развития и расширения сети домов дружбы в регионах как центров общественного диалога, гражданских инициа­тив и культурного обмена.

Карнак – одно из древнейших поселений Южного Казахстана, известное своими богатыми духовными традициями, выдающимися мыслителями и религиозными деятелями. Позд­равляя жителей Карнака с важным событием, аким области Нуралхан Кушеров отметил особую историчес­кую и духовную роль села и выразил уверенность, что Дом дружбы станет настоящим центром искусства, культуры, единства и созидания.

Дом дружбы построен по современным стандартам и полностью оснащен необходимым оборудованием для проведения общественных, образовательных и культурно-массовых мероприятий. Его общая площадь – почти 3 тыс. кв. м. Зрительный зал рассчитан на 300 человек. Стоимость проекта – 1,2 млрд тенге. Центр досуга позволит проводить заседания этнокультурных объединений, молодежные форумы, научно-практические конференции, творческие встречи, фестивали, концерты, выставки и другие мероприятия.

Сегодня в Казахстане дома дружбы являются важными институтами общественного согласия. Они объединяют представителей разных этносов, создают условия для сохранения культурного наследия, развития государственного языка, поддержки молодежных инициатив и реализации принципа «Единство в многообразии». Они становятся эффективными площадками для укрепления взаимопонимания, доверия и социальной стабильности.

#поселок #Карнак #Дом дружбы

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