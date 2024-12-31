На соцвыплаты из республиканского бюджета в 2024 году было выделено 5,3 трлн тенге

Общество,Экономика,Итоги года
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

2024 год стал важным этапом в развитии системы социальной защиты в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из ключевых шагов стало повышение социальных выплат, что затронуло как пенсионные накопления, так и государственные пособия. Это повышение стало результатом индексации базовых и солидарных пенсий, а также других выплат с учетом прогнозируемой инфляции.

В соответствии с поручением президента, с 2023 года начинается поэтапное повышение минимальной базовой пенсии, которая должна составить 70% от величины прожиточного минимума, а максимальной – 120%. С 1 января 2024 года минимальная базовая пенсия увеличилась с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составляет 28 215 тенге. Максимальная пенсия увеличилась со 100% до 105%, достигнув 45 578 тенге.

С 1 января 2024 года также стартовала поэтапная реализация обязательных пенсионных взносов работодателей, которые теперь перечисляются на счета более 4,3 млн работающих граждан. Эта мера направлена на повышение уровня будущих пенсий для молодежи.

Особое внимание в 2024 году было уделено гражданам, которые длительное время работали в условиях повышенного риска для здоровья. Для них введена новая специальная социальная выплата, которая с 1 января 2024 года назначается 13 тыс. человек.

На социальные выплаты из республиканского бюджета в 2024 году было выделено 5,3 трлн тенге, что составляет 22% от общего объема бюджета страны. Эти средства направлены на поддержку 4,5 млн граждан.

#бюджет #соцвыплаты

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