На страже рубежей страны

Государственная граница, наряду с флагом, гербом и гимном, считается неотъемлемым атрибутом независимой страны. В текущем году Пограничной службе КНБ РК, охраняющей священные рубежи республики, исполняется 30 лет. О становлении и перспективах развития ведомства в преддверии профессионального праздника нам рассказал заместитель председателя – директор Пограничной службы КНБ генерал-майор Ерлан Алдажуманов.

– Ерлан Ергалиевич, расскажите, пожалуйста, о вехах становления Пограничной службы Казахстана.

– Становление и вся служебно-боевая деятельность Погра­ничной службы Комитета национальной безопасности органически связаны с вступлением страны в цивилизованное мировое сообщество после того, как народ республики осознанно выбрал путь независимости и провозгласил его в Декларации о государственном суверенитете и Конституционном законе РК «О Государственной независимости Республики Казахстан».

Руководству страны приш­лось действовать быстро и максимально эффективно. Уже 18 августа 1992 года Указом Президента Республики Казахстан на базе воинских формирований Восточного погра­ничного округа КГБ СССР, дислоцированных на территории республики, создаются Пограничные войска. В январе 1993-го был принят Закон Рес­публики Казахстан «О государственной границе».

Протяженность госграницы Республики Казахстан увеличилась с 1 700 до 15 132 километров сухопутного и морского участков. На новых направлениях начали формироваться объединения, соединения, час­ти, пограничные комендатуры, заставы, пункты пропуска, морские дивизионы и другие подразделения.

В те годы, когда система охраны границы оказалась под угрозой слома из-за массового оттока квалифицированных кадров, в воинские коллективы пограничников пришли истинные патриоты, которые сумели организовать охрану рубежей на высоком качественном уровне.

Казахстанские пограничники прошли славный путь и внесли в хронику 30-летия независимости немало ярких и значимых дел.

Достаточно вспомнить миссию казахстанских пограничников по поддержанию мира и безопасности на внешних границах СНГ на участке таджикско-афганской границы. За 8 лет существования казахстанского сводного стрелкового батальо­на через него прошли сотни воинов в зеленых фуражках, ценой своей жизни отстаивавших вверенный им участок ради мира и стабильности в регионе.

В трудное время становления независимости страны пограничники не допустили отторжения территории республики, обеспечили надежную охрану Государственной границы, тем самым укрепили обороноспособность и национальную безопасность государства.

История Пограничной службы вбирает в себя небольшой отрезок времени в масштабах человеческой истории, но если посмотреть на сложный путь, пройденный за эти годы, можно убедиться: личный состав вложил колоссальные силы в дело обеспечения надежной охраны границы Родины.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил особое внимание уделить пограничной безопасности. Какие работы ведутся по выполнению указаний Главы государства?

– Новые вызовы и осложнение геополитической обстановки в мире потребовали форсированного развития Пограничной службы и обустройства всей госграницы.

Глава государства поддержал модернизационную стратегию КНБ и, выступая на коллегии, поставил ряд конкретных задач. Первая из них: в условиях трансформации мирового порядка нельзя «быть простыми наблюдателями этого глобального эксперимента». Позже, в интервью республиканской газете «Ана тiлi», обозначая позиции Казахстана на глобальной арене, Президент сделал особый акцент на значимости вопроса незыблемости Государственной границы.

Изначально мы изучили передовой опыт зарубежных стран по организации контроля государственных границ с использованием новейших образцов технических средств. По результатам были выработаны предложения по совершенствованию деятельности службы. 17 мая 2022 года Президент подписал Указ № 893 «О некоторых вопросах КНБ РК». Получив высокую политическую поддержку для решения поставленных задач, мы приступили к масштабному реформированию ведомства.

В ходе модернизации проведена реструктуризация по территориальному принципу, создана современная структура пограничного ведомства. Усовершенствованы способы и методы охраны границы, тактика действий подразделений и пограничных нарядов, нормативно-правовая база, налажен механизм всестороннего обеспечения.

– Господин генерал-майор, какие результаты дают проведенные реформы?

– Красноречивее любых слов это покажут цифры. В первом полугодии текущего года, по сравнению с прошлым, наблюдается увеличение задержаний правонарушителей в пограничном пространстве на 48%.

Касаясь приоритетов охраны госграницы на сухопутных участках, необходимо сделать акцент на пограничных операциях с комплексным применением сил и средств. В ходе операций в пограничном пространстве задержано и привлечено к ответственности более 250 правонарушителей.

Важно отметить, что подраз­деления Вооруженных сил и Национальной гвардии, привлекаемые к операциям, получают эффективную практику управления и взаимодействия с нашими подразделениями.

На море корабельным составом ведомства в результате после­довательных мер по борьбе с незаконной добычей водных биологических ресурсов задержано 69 плавсредств и изъято более 460 километров сетей. Предотвращено нанесение экономического ущерба на сумму более 1,9 миллиарда тенге.

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан по обеспечению финансовой стабильности с 14 марта в пунктах пропуска пресечено 177 фактов вывоза валюты на общую сумму более 3,5 миллиарда в эквиваленте тенге.

Согласно Общенациональному плану по исполнению Послания Главы государства народу Казахстана выработаны действенные механизмы, направленные на выявление лиц с двойным гражданством. В первом полугодии текущего года отмечено увеличение на 23% фактов использования гражданами Казахстана удос­товеряющих документов иностранных государств.

Продолжается работа по выполнению поручения Президента страны, отданного государственным органам, о решении проблемы с национальной энергетической угрозой, так называемым «серым майнингом криптовалют». С начала года пресечены 26 попыток провоза майнингового оборудования.

К административной ответственности привлечены 4 598 нарушителей миграционного законодательства и 14 транс­портных компаний, общая сумма взысканных штрафов составила более 48 миллио­нов тенге.

Отмечается рост попыток провоза через границу ювелирных изделий. В текущем году выявлено 16 случаев. Граждане пытались провезти грузы общим весом более 45 килограммов на сумму свыше 31 миллио­на тенге.

Пресечено 203 факта незаконного перемещения оружия и бое­припасов различного калибра.

Предотвращен провоз зап­рещенной и ограниченной к перемещению продукции и предметов контрабанды на общую сумму свыше 3 миллиардов тенге.

В рамках противодействия наркотрафику предотвращено 107 случаев перемещения через границу наркотических средств. Наиболее ярким фактом является задержание 22 июля на казахстанско-узбекской границе наркотических средств в особо крупном размере – около 35 килограммов героина. Зап­рещенный груз был скрыт в бензобаке автомашины.

– В настоящее время руководством страны уделяется большое внимание социальному обеспечению военнослужащих. Расскажите, пожалуйста, как данный вопрос решается в Вашем ведомстве?

– Реформы коснулись не только изменения структуры ведомства, методов охраны границы, но и соцподдержки военнослужащих. Не секрет, что служба на границе далеко не легкое дело. И наша главная задача – создать для пограничника необходимые условия службы и быта.

Глава государства поддержал ходатайство руководства Комитета национальной безопасности об унификации реестров должностей КНБ и Пограничной службы. С 1 января 2021 года зарплата военнослужащих ведомства поднялась в среднем на 75%, а в подразделениях границы – даже более чем на 110%.

За счет государства осуществляется медицинское обеспечение военнослужащих и членов их семей. К тому же военнослужащие, проходящие воинскую службу по контракту на должностях солдат (матросов), сержантов (старшин), прослужившие не менее 8 лет в календарном исчислении, имеют право на возмещение затрат на обучение в высших учебных заведениях Казахстана на платной основе в размере 50% от стоимости обучения за счет бюджетных средств.

Планомерно решаются воп­росы строительства новых комплексов пограничных под­разделений, административных и жилых зданий. С 2004 по 2018 год построено и введено в эксплуатацию порядка 68 объек­тов (жилые дома офицерского и сержантского состава, пограничные отделения, пункты пропуска, военные городки). Здания и сооружения возведены в виде современных комплексов пограничных отделений, отвечающих требованиям XXI века.

В 2013 году в населенном пункте Бейнеу Мангистауской области сдан в эксплуатацию пограничный военный городок со всей инфраструктурой. Отдельно с гордостью могу отметить строительство с нуля вблизи населенного пункта Кордай Пограничного управления по Кордайскому району.

С 2017 по 2020 год на участках ответственности департаментов ПС КНБ по Кы­зылординской, Туркестанской, Актюбинской и Атырауской областям построено 16 подраз­делений модульного типа, в которых созданы все условия для службы и полноценного жилья пограничников.

И все это достигнуто благодаря совместным усилиям с Правительством РК и другими взаимодействующими органами.

– Ерлан Ергалиевич, в каком направлении движется Пограничная служба? Расскажите о перспективах дальнейшего развития ведомства.

– В целях решения вопросов, касающихся предоставления служебного жилья, особенно на отдаленных участках, продолжится приобретение и установка модульных комплексов пограничных застав.

В части вопросов обеспечения акцент будет сделан на внедрение энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии, подключение автономных источников питьевой воды и опреснителей.

В ближайшей перспективе на казахстанско-российском участке Государственной границы планируется строительство 20 комплексов пограничных отделений.

Для минимизации пробок, заторов и с учетом формирования транснациональных коридоров Пограничной службой принимается комплекс мер по улучшению инфраструктуры пунктов пропуска на Государственной границе, их технического, автоматизированного и сервисного оснащения, обеспечения максимально комфортных условий для пересекающих границу лиц.

В целях соблюдения паритетности инфраструктуры пунктов пропуска утверждена дорожная карта развития 30 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе до 2025 года.

На казахстанско-кыргызском участке предусмотрена реконструкция 7 пунктов пропуска на период 2020–2025 годов. Реконструкция пункта пропуска «Кордай» завершена в марте прошлого года.

Реализация данных меро­приятий позволит в ближайшее время создать пункты пропус­ка по принципу «скорость + эффективный контроль + безопасность + комфорт».

Кроме того, с российскими коллегами подписан Протокол между Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и Федеральной службой безопасности Российской Федерации о порядке и формах проведения совместного контроля в железнодорожных пунктах пропуска на казахстанско-российской границе.

Данный протокол является практическим шагом по сокра­щению формальностей, продолжительности контроля при пересечении казахстанско-российской государственной границы железнодорожным транспортом, а также повышению его эффективности путем совместных действий.

Аналогичный проект протокола совместного контроля в автомобильных пунктах пропуска находится на стадии рассмотрения.

В ближайшей перспективе мы планируем сделать основной упор на оснащении и внедрении современных технических средств, интегрированных в единые автоматизированные системы обработки данных и управления, позволяющие с большей эффективностью контролировать обстановку и адекватно влиять на ее изменения.

В рамках государственного оборонного заказа завершится оснащение автомобильной техникой 5-го и 6-го поколения с повышенной надеж­ностью, экологической безопасностью, проходимостью и автономностью.

Постепенно внедряется принцип «интеллектуальной» границы на основе интеграции технических средств в единый центр обработки данных. Реа­лизуются проекты «Умная граница», «Умное пограничное отделение», «Умный пункт пропуска», подразумевающие интеграцию технических средств охраны границы с обработкой поступающей информации алгоритмами искусственного интеллекта.

Суть разработанных концептов заключается в дистанционном контроле охраны границы и интеграции технических средств, в том числе уже имеющихся на вооружении у пограничников, в единую интеллектуальную платформу, а также использование алгоритмов искусственного интеллекта для обработки и анализа посту­пающей информации.

C текущего года при охране границы применяются беспилотные летательные аппараты, которые уже показали свою эффективность. С использованием БПЛА удается выявлять и своевременно пресекать противоправную деятельность как на суше, так и на морском участке границы.

На Каспийском море принимаются в эксплуатацию новые катера и корабли, современные посты технического наблюдения, что позволяет значительно усилить охрану водных рубежей.

В ходе масштабной модернизации граница Казахстана уже сегодня приобретает новый облик. Конечно, еще многое предстоит сделать, чтобы она соответствовала понятию «умная граница» и обладала максимальными возможностями по противодействию современным угрозам национальной безопасности на государственной границе и в пограничном пространстве. Уверен, общими усилиями мы достигнем своей цели и воплотим в жизнь все планы.

– Каковы Ваши пожелания пограничникам в преддверии профессионального праздника?

– Ежегодно история Пограничной службы КНБ Республики Казахстан идейно и творчес­ки обогащается и наполняется новым содержанием. С момента обретения независимости Казахстаном прошло три десятилетия. Пограничная служба внесла достойный вклад в становление и развитие страны. Пройдут годы, и еще на более высокий уровень поднимется профессиональный уровень пограничников.

Для тех, кому сегодня доверена охрана священных рубежей суверенного Казахстана, как и для воинов-пограничников всех поколений, главным было и остается огромная ответственность перед государством, обществом. Уверен, личный сос­тав Пограничной службы всегда будет находиться на высоте предъявляемых Президентом и народом Казахстана требований, проявлять бдительность, выдержку, смелость, твердость и волю в защите наших границ от любых посягательств.

От имени руководства Пограничной службы КНБ поздравляю ветеранов, всех военнослужащих, гражданский персонал с 30-летием со дня образования нашего ведомства. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, чистого КСП и успехов в ответственном и благородном деле – охране Государственной границы Республики Казахстан.